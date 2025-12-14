Видео
Главная Одесса Массированная атака на Одесчину — есть попадание в порт

Массированная атака на Одесчину — есть попадание в порт

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 13:34
В порту Южный фиксируют повреждения после атаки РФ
Последствия попадания. Фото иллюстративное: Укринформ

После массированного удара накануне и повторной ночной атаки РФ в Одесской области зафиксировали повреждения портовой инфраструктуры. Больше всего пострадал порт Южный, где уже работают специалисты.

Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

Читайте также:

Атака на порт

В результате массированного удара накануне и повторной ночной атаки российских войск в Одесской области зафиксировано повреждение портовой инфраструктуры. В частности, речь идет об объектах в порту Южный.

"При участии заместителя Министра Андрея Кашубы провели очередное оперативное заседание штаба в Администрации морских портов Украины. Специалисты АМПУ совместно с портовыми службами проводят обследование пораженных объектов, фиксируют последствия атак и определяют первоочередные меры реагирования", — сообщили в министерстве.

По информации министерства, сейчас обеспечивается постоянная координация между всеми филиалами АМПУ, государственными стивидорными компаниями, Администрацией судоходства, а также центральными и местными органами власти.

Напомним, россияне атаковали судно в Черном море, когда оно находилось вне зоны действия ПВО. Также мы писали, что РФ впервые применила ракеты типа "Кинжал" по Одесской области.

Одесса Черное море порт Одесская область Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
