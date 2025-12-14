В порту Южный фиксируют повреждения после атаки РФ

Последствия попадания. Фото иллюстративное: Укринформ

После массированного удара накануне и повторной ночной атаки РФ в Одесской области зафиксировали повреждения портовой инфраструктуры. Больше всего пострадал порт Южный, где уже работают специалисты.

Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

Атака на порт

В результате массированного удара накануне и повторной ночной атаки российских войск в Одесской области зафиксировано повреждение портовой инфраструктуры. В частности, речь идет об объектах в порту Южный.

"При участии заместителя Министра Андрея Кашубы провели очередное оперативное заседание штаба в Администрации морских портов Украины. Специалисты АМПУ совместно с портовыми службами проводят обследование пораженных объектов, фиксируют последствия атак и определяют первоочередные меры реагирования", — сообщили в министерстве.

По информации министерства, сейчас обеспечивается постоянная координация между всеми филиалами АМПУ, государственными стивидорными компаниями, Администрацией судоходства, а также центральными и местными органами власти.

Напомним, россияне атаковали судно в Черном море, когда оно находилось вне зоны действия ПВО. Также мы писали, что РФ впервые применила ракеты типа "Кинжал" по Одесской области.