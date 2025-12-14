Братчук подтвердил, что РФ применила "Кинжал" по Одесской области

"Кинжал" на Одессу — РФ впервые применила этот тип ракеты
Во время массированной атаки по Одесской области Россия впервые применила аэробаллистические ракеты "Кинжал". Под удар попали объекты в области и сама Одесса.
Об этом в эфире телемарафона "Ми — Україна" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.
Россия ударила по Одесской области "Кинжалом"
По его словам, в ночь на 13 декабря враг совершил масштабную ракетно-дроновую атаку по Одесской области. Впервые по региону были применены аэробаллистические ракеты типа "Кинжал".
"Враг впервые использовал для ударов по Одесской области аэробаллистические ракеты "Кинжал". Две такие ракеты, к сожалению, пролетели", — отметил Сергей Братчук.
В то же время силы противовоздушной обороны уничтожили значительное количество воздушных целей. Защитники неба сбили девять ракет морского базирования типа "Калибр", четыре ракеты "Искандер-К", а также пять баллистических ракет "Искандер-М" и 165 ударных дронов.
"Это очень большая цифра. Среди дронов были и так называемые "обманки", которые враг применяет для перегрузки противовоздушной обороны", — добавил он.
Напомним, из-за ликвидации последствий российских обстрелов в Одесской области временно меняют движение пригородных поездов. Также мы писали, где в Одессе можно набрать воды.
