Україна
"Кинжал" на Одессу — РФ впервые применила этот тип ракеты

"Кинжал" на Одессу — РФ впервые применила этот тип ракеты

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 11:46
Братчук подтвердил, что РФ применила "Кинжал" по Одесской области
Запуск ракет типа "Кинжал". Фото иллюстративное: росСМИ

Во время массированной атаки по Одесской области Россия впервые применила аэробаллистические ракеты "Кинжал". Под удар попали объекты в области и сама Одесса.

Об этом в эфире телемарафона "Ми — Україна" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Читайте также:

Россия ударила по Одесской области "Кинжалом"

По его словам, в ночь на 13 декабря враг совершил масштабную ракетно-дроновую атаку по Одесской области. Впервые по региону были применены аэробаллистические ракеты типа "Кинжал".

"Враг впервые использовал для ударов по Одесской области аэробаллистические ракеты "Кинжал". Две такие ракеты, к сожалению, пролетели", — отметил Сергей Братчук.

В то же время силы противовоздушной обороны уничтожили значительное количество воздушных целей. Защитники неба сбили девять ракет морского базирования типа "Калибр", четыре ракеты "Искандер-К", а также пять баллистических ракет "Искандер-М" и 165 ударных дронов.

"Это очень большая цифра. Среди дронов были и так называемые "обманки", которые враг применяет для перегрузки противовоздушной обороны", — добавил он.

Напомним, из-за ликвидации последствий российских обстрелов в Одесской области временно меняют движение пригородных поездов. Также мы писали, где в Одессе можно набрать воды.

Одесса Одесская область Новости Одессы Сергей Братчук ракеты атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
