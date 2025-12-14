Видео
Главная Одесса Одесса без водоснабжения — где сегодня можно набрать воду

Одесса без водоснабжения — где сегодня можно набрать воду

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 10:22
Подвоз воды в Одессе 14 декабря: адреса по районам
Люди в очереди за водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После ночной атаки, которую совершили российские войска накануне, в Одессе до сих пор частично отсутствует водоснабжение. Коммунальные службы продолжают организовывать подвоз воды и работу бюветов.

Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщили в Одесском городском совете.

Где набрать воды в Одессе

Машины работают по следующим адресам:

Киевский район:

  • ул. Академика Королева, 9
  • ул. Академика Королева, 94
  • просп. Ярослава Мудрого, 19
  • ул. Научная, 58/1
  • 1-я ст. Люстдорфской дороги, 25

Пересыпский район:

  • парк "Энтузиастов"
  • ул. 28-й бригады (Паустовского), 31 - во дворе
  • ул. Семена Палия, 125б - парковка перед ТЦ
  • Семена Палия, 70 - площадка возле магазина "Ева"
  • ул. Заболотного, 12

Приморский район:

  • ул. Балковская, 23-27
  • Французский бульвар, 16
  • ул. Балтиморская, 33
  • ул. Базарная, 1
  • ул. Колонтаевская, 2

Хаджибейский район:

  • ул. Бугаевская, 46а
  • ул. Балковская, 199
  • ул. Евгения Танцюры, 50
  • ул. Ицхака Рабина, 33
  • ул. Богдана Хмельницкого, 36
  • ул. Варненская, 12а

Какие бюветы работают сегодня в Одессе

Кроме того, сегодня с 08:00 до 21:00 работают бюветные комплексы. Набрать питьевую артезианскую воду можно по таким адресам:

  • просп. Леси Украинки (Гагарина), 33
  • ул. Добровольцев (Маршала Говорова)
  • 6-я станция Большого Фонтана
  • ул. Гераниева
  • сквер Старобазарный
  • сквер Прохоровский
  • ул. Крымская
  • ул. Космонавтов, 17а
  • сквер Мечникова
  • ул. Просвещения, 1Д
  • ул. Героев обороны Одессы, 60В
  • ул. Ицхака Рабина
  • просп. Небесной Сотни, 14
  • ул. Дальницкая, 25
  • ул. Инглези
  • сквер Михайловский

Напомним, ночью российские войска совершили очередную массированную атаку дронами по Одесской области. Также мы писали, что в Одессе с самого утра были слышны взрывы.

Одесса Одесская область вода Новости Одессы атака отсутствие воды
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
