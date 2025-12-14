Подвоз воды в Одессе 14 декабря: адреса по районам

Люди в очереди за водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После ночной атаки, которую совершили российские войска накануне, в Одессе до сих пор частично отсутствует водоснабжение. Коммунальные службы продолжают организовывать подвоз воды и работу бюветов.

Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщили в Одесском городском совете.

Где набрать воды в Одессе

Машины работают по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Академика Королева, 9

ул. Академика Королева, 94

просп. Ярослава Мудрого, 19

ул. Научная, 58/1

1-я ст. Люстдорфской дороги, 25

Пересыпский район:

парк "Энтузиастов"

ул. 28-й бригады (Паустовского), 31 - во дворе

ул. Семена Палия, 125б - парковка перед ТЦ

Семена Палия, 70 - площадка возле магазина "Ева"

ул. Заболотного, 12

Приморский район:

ул. Балковская, 23-27

Французский бульвар, 16

ул. Балтиморская, 33

ул. Базарная, 1

ул. Колонтаевская, 2

Хаджибейский район:

ул. Бугаевская, 46а

ул. Балковская, 199

ул. Евгения Танцюры, 50

ул. Ицхака Рабина, 33

ул. Богдана Хмельницкого, 36

ул. Варненская, 12а

Какие бюветы работают сегодня в Одессе

Кроме того, сегодня с 08:00 до 21:00 работают бюветные комплексы. Набрать питьевую артезианскую воду можно по таким адресам:

просп. Леси Украинки (Гагарина), 33

ул. Добровольцев (Маршала Говорова)

6-я станция Большого Фонтана

ул. Гераниева

сквер Старобазарный

сквер Прохоровский

ул. Крымская

ул. Космонавтов, 17а

сквер Мечникова

ул. Просвещения, 1Д

ул. Героев обороны Одессы, 60В

ул. Ицхака Рабина

просп. Небесной Сотни, 14

ул. Дальницкая, 25

ул. Инглези

сквер Михайловский

Напомним, ночью российские войска совершили очередную массированную атаку дронами по Одесской области. Также мы писали, что в Одессе с самого утра были слышны взрывы.