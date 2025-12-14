Подвоз воды в Одессе 14 декабря: адреса по районам

Одесса без водоснабжения — где сегодня можно набрать воду
После ночной атаки, которую совершили российские войска накануне, в Одессе до сих пор частично отсутствует водоснабжение. Коммунальные службы продолжают организовывать подвоз воды и работу бюветов.
Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщили в Одесском городском совете.
Где набрать воды в Одессе
Машины работают по следующим адресам:
Киевский район:
- ул. Академика Королева, 9
- ул. Академика Королева, 94
- просп. Ярослава Мудрого, 19
- ул. Научная, 58/1
- 1-я ст. Люстдорфской дороги, 25
Пересыпский район:
- парк "Энтузиастов"
- ул. 28-й бригады (Паустовского), 31 - во дворе
- ул. Семена Палия, 125б - парковка перед ТЦ
- Семена Палия, 70 - площадка возле магазина "Ева"
- ул. Заболотного, 12
Приморский район:
- ул. Балковская, 23-27
- Французский бульвар, 16
- ул. Балтиморская, 33
- ул. Базарная, 1
- ул. Колонтаевская, 2
Хаджибейский район:
- ул. Бугаевская, 46а
- ул. Балковская, 199
- ул. Евгения Танцюры, 50
- ул. Ицхака Рабина, 33
- ул. Богдана Хмельницкого, 36
- ул. Варненская, 12а
Какие бюветы работают сегодня в Одессе
Кроме того, сегодня с 08:00 до 21:00 работают бюветные комплексы. Набрать питьевую артезианскую воду можно по таким адресам:
- просп. Леси Украинки (Гагарина), 33
- ул. Добровольцев (Маршала Говорова)
- 6-я станция Большого Фонтана
- ул. Гераниева
- сквер Старобазарный
- сквер Прохоровский
- ул. Крымская
- ул. Космонавтов, 17а
- сквер Мечникова
- ул. Просвещения, 1Д
- ул. Героев обороны Одессы, 60В
- ул. Ицхака Рабина
- просп. Небесной Сотни, 14
- ул. Дальницкая, 25
- ул. Инглези
- сквер Михайловский
Напомним, ночью российские войска совершили очередную массированную атаку дронами по Одесской области. Также мы писали, что в Одессе с самого утра были слышны взрывы.
