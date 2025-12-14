Відео
Головна Одеса Одеса без водопостачання — де сьогодні можна набрати воду

Одеса без водопостачання — де сьогодні можна набрати воду

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 10:22
Підвіз води в Одесі 14 грудня: адреси по районах
Люди в черзі за водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після нічної атаки, яку здійснили російські війська напередодні, в Одесі досі частково відсутнє водопостачання. Комунальні служби продовжують організовувати підвіз води та роботу бюветів. 

Про це у неділю, 14 грудня, повідомили в Одеській міській раді.

Читайте також:

Де набрати води в Одесі

Машини працюють за такими адресами:

Київський район:

  • вул. Академіка Корольова, 9
  • вул. Академіка Корольова, 94
  • просп. Ярослава Мудрого, 19
  • вул. Наукова, 58/1
  • 1-ша ст. Люстдорфської дороги, 25

Пересипський район:

  • парк "Ентузіастів"
  • вул. 28-ї бригади (Паустовського), 31 — у дворі
  • вул. Семена Палія, 125б — парковка перед ТЦ
  • вул. Семена Палія, 70 — майданчик біля магазину "Єва"
  • вул. Заболотного, 12

Приморський район:

  • вул. Балківська, 23–27
  • Французький бульвар, 16
  • вул. Балтиморська, 33
  • вул. Базарна, 1
  • вул. Колонтаївська, 2

Хаджибейський район:

  • вул. Бугаївська, 46а
  • вул. Балківська, 199
  • вул. Євгена Танцюри, 50
  • вул. Іцхака Рабіна, 33
  • вул. Богдана Хмельницького, 36
  • вул. Варненська, 12а

Які бювети працюють сьогодні в Одесі

Крім того, сьогодні з 08:00 до 21:00 працюють бюветні комплекси. Набрати питну артезіанську воду можна за такими адресами:

  • просп. Лесі Українки (Гагаріна), 33
  • вул. Добровольців (Маршала Говорова)
  • 6-та станція Великого Фонтану
  • вул. Геранієва
  • сквер Старобазарний
  • сквер Прохоровський
  • вул. Кримська
  • вул. Космонавтів, 17а
  • сквер Мечникова
  • вул. Просвіти, 1Д
  • вул. Героїв оборони Одеси, 60В
  • вул. Іцхака Рабіна
  • просп. Небесної Сотні, 14
  • вул. Дальницька, 25
  • вул. Інглезі
  • сквер Михайлівський

Нагадаємо, уночі російські війська здійснили чергову масовану атаку дронами по Одеській області. Також ми писали, що в Одесі з самого ранку було чути вибухи.

Одеса Одеська область вода Новини Одеси атака відсутність води
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
