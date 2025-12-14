Підвіз води в Одесі 14 грудня: адреси по районах

Одеса без водопостачання — де сьогодні можна набрати воду
Після нічної атаки, яку здійснили російські війська напередодні, в Одесі досі частково відсутнє водопостачання. Комунальні служби продовжують організовувати підвіз води та роботу бюветів.
Про це у неділю, 14 грудня, повідомили в Одеській міській раді.
Де набрати води в Одесі
Машини працюють за такими адресами:
Київський район:
- вул. Академіка Корольова, 9
- вул. Академіка Корольова, 94
- просп. Ярослава Мудрого, 19
- вул. Наукова, 58/1
- 1-ша ст. Люстдорфської дороги, 25
Пересипський район:
- парк "Ентузіастів"
- вул. 28-ї бригади (Паустовського), 31 — у дворі
- вул. Семена Палія, 125б — парковка перед ТЦ
- вул. Семена Палія, 70 — майданчик біля магазину "Єва"
- вул. Заболотного, 12
Приморський район:
- вул. Балківська, 23–27
- Французький бульвар, 16
- вул. Балтиморська, 33
- вул. Базарна, 1
- вул. Колонтаївська, 2
Хаджибейський район:
- вул. Бугаївська, 46а
- вул. Балківська, 199
- вул. Євгена Танцюри, 50
- вул. Іцхака Рабіна, 33
- вул. Богдана Хмельницького, 36
- вул. Варненська, 12а
Які бювети працюють сьогодні в Одесі
Крім того, сьогодні з 08:00 до 21:00 працюють бюветні комплекси. Набрати питну артезіанську воду можна за такими адресами:
- просп. Лесі Українки (Гагаріна), 33
- вул. Добровольців (Маршала Говорова)
- 6-та станція Великого Фонтану
- вул. Геранієва
- сквер Старобазарний
- сквер Прохоровський
- вул. Кримська
- вул. Космонавтів, 17а
- сквер Мечникова
- вул. Просвіти, 1Д
- вул. Героїв оборони Одеси, 60В
- вул. Іцхака Рабіна
- просп. Небесної Сотні, 14
- вул. Дальницька, 25
- вул. Інглезі
- сквер Михайлівський
Нагадаємо, уночі російські війська здійснили чергову масовану атаку дронами по Одеській області. Також ми писали, що в Одесі з самого ранку було чути вибухи.
Читайте Новини.LIVE!