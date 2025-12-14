Підвіз води в Одесі 14 грудня: адреси по районах

Люди в черзі за водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після нічної атаки, яку здійснили російські війська напередодні, в Одесі досі частково відсутнє водопостачання. Комунальні служби продовжують організовувати підвіз води та роботу бюветів.

Про це у неділю, 14 грудня, повідомили в Одеській міській раді.

Реклама

Читайте також:

Де набрати води в Одесі

Машини працюють за такими адресами:

Київський район:

вул. Академіка Корольова, 9

вул. Академіка Корольова, 94

просп. Ярослава Мудрого, 19

вул. Наукова, 58/1

1-ша ст. Люстдорфської дороги, 25

Пересипський район:

парк "Ентузіастів"

вул. 28-ї бригади (Паустовського), 31 — у дворі

вул. Семена Палія, 125б — парковка перед ТЦ

вул. Семена Палія, 70 — майданчик біля магазину "Єва"

вул. Заболотного, 12

Приморський район:

вул. Балківська, 23–27

Французький бульвар, 16

вул. Балтиморська, 33

вул. Базарна, 1

вул. Колонтаївська, 2

Хаджибейський район:

вул. Бугаївська, 46а

вул. Балківська, 199

вул. Євгена Танцюри, 50

вул. Іцхака Рабіна, 33

вул. Богдана Хмельницького, 36

вул. Варненська, 12а

Які бювети працюють сьогодні в Одесі

Крім того, сьогодні з 08:00 до 21:00 працюють бюветні комплекси. Набрати питну артезіанську воду можна за такими адресами:

просп. Лесі Українки (Гагаріна), 33

вул. Добровольців (Маршала Говорова)

6-та станція Великого Фонтану

вул. Геранієва

сквер Старобазарний

сквер Прохоровський

вул. Кримська

вул. Космонавтів, 17а

сквер Мечникова

вул. Просвіти, 1Д

вул. Героїв оборони Одеси, 60В

вул. Іцхака Рабіна

просп. Небесної Сотні, 14

вул. Дальницька, 25

вул. Інглезі

сквер Михайлівський

Нагадаємо, уночі російські війська здійснили чергову масовану атаку дронами по Одеській області. Також ми писали, що в Одесі з самого ранку було чути вибухи.