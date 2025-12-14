Відео
В Одеській ОВА розповіли про наслідки нічної атаки дронами

В Одеській ОВА розповіли про наслідки нічної атаки дронами

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 10:05
Нічна атака дронів по Одещині: пошкоджена інфраструктура
Пожежа після влучання. Фото ілюстративне: ДСНС

Уночі російські війська здійснили чергову масовану атаку по Одеській області з використанням ударних безпілотників. Під обстріл потрапили об’єкти енергетичної, транспортної та цивільної інфраструктури.

Про це у неділю, 14 грудня, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:
В Одеські ОВА розповіли про наслідки нічної атаки дронами - фото 1
Повідомлення про наслідки атаки. Фото: скриншот з Telegram

Атака на Одеську область

"Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану атаку по території Одеської області із застосуванням ударних безпілотників. Зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури", — написав Олег Кіпер. 

За його інформацією, постраждалих серед населення немає. Дані щодо масштабів руйнувань наразі уточнюються.

На місцях ударів працюють рятувальники, комунальні служби та правоохоронці. Критична інфраструктура переведена на роботу від генераторів. Для підтримки мешканців у постраждалих районах розгорнули пункти незламності.

Усі служби залучені в повному обсязі та працюють над ліквідацією наслідків атаки. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини Росії проти мирного населення.

Нагадаємо, в Одесі сьогодні не працює громадський електротранспорт через відсутність електроенергії. Також ми писали, що в Одесі збільшився приблизний час подачі світла.

Автор:
Лілія Швець
Автор:
Лілія Швець
