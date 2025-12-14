В Одесі не працюють трамваї і тролейбуси: які автобуси їздять

Трамвай в Одесі. Фото: ОМР

В Одесі сьогодні не працює громадський електротранспорт через відсутність електроенергії на тягових підстанціях. Щоб місто не залишилось без сполучення, на ключових напрямках вивели автобуси.

Про це у неділю, 14 грудня, повідомили в Одеській міській раді.

Реклама

Читайте також:

Які автобуси курсують в Одесі

Міська влада організувала роботу автобусів за маршрутами електротранспорту:

На напрямку трамвая №1 посилили роботу громадського транспорту, який курсує проспектом Князя Володимира Великого та Миколаївською дорогою.

За маршрутом трамвая №5 працює один автобус. Він курсує від Залізничного вокзалу до Аркадії через Французький бульвар і у зворотному напрямку. Інтервал руху становить близько години.

На маршруті трамвая №18 автобус забезпечує сполучення між 11-ю та 16-ю станціями Великого Фонтану з інтервалом руху 60 хвилин. Також один автобус курсує за маршрутом трамвая №20 з таким самим інтервалом.

Рух тролейбусів також замінили автобусами. За маршрутом тролейбуса №8 працюють автобуси №208 на ділянці "Залізничний вокзал — Суперфосфатний завод" з інтервалом 30-40 хвилин. Маршрут тролейбуса №3 обслуговують автобуси №233, які курсують між Заставою I та парком імені Шевченка кожні 20-30 хвилин.

Нагадаємо, в Одесі збільшився приблизний час подачі світла. Також ми показували, пошкоджений обстрілом житловий будинок в Одесі.