Україна
Блекаут в Одесі — збільшився приблизний час подачі світла

Блекаут в Одесі — збільшився приблизний час подачі світла

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 19:08
Масована атака Росії на енергетику Одещини 13 грудня — коли відновлять світло
Електрики. Фото: ДТЕК

Одеська область у ніч проти 13 грудня зазнала однієї з наймасованіших атак на енергообʼєкти. Зафіксовано суттєві пошкодження об’єктів розподілу і передачі електроенергії.

Про це йдеться на сайті ДТЕК.

Читайте також:

Відновлення світла в Одесі

Наразі стабілізаційні відключення в Одеській області не діють. Енергетики працюють, аби повернути світло якомога швидше. Першочерговим завданням є заживлення обʼєктів критичної інфраструктури.

На сайті ДТЕК оновили орієнтований час відновлення світла. Ймовірно, електрика зʼявиться 16 грудня до 23:00.

null
Повідомлення на сайті ДТЕК. Фото: скриншот

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що після російського обстрілу служби розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

Також кореспондент Новини.LIVE показав наслідки російської атаки на Одесу у ніч проти 13 грудня.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
