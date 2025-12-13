Масована атака Росії на енергетику Одещини 13 грудня — коли відновлять світло

Електрики. Фото: ДТЕК

Одеська область у ніч проти 13 грудня зазнала однієї з наймасованіших атак на енергообʼєкти. Зафіксовано суттєві пошкодження об’єктів розподілу і передачі електроенергії.

Про це йдеться на сайті ДТЕК.

Відновлення світла в Одесі

Наразі стабілізаційні відключення в Одеській області не діють. Енергетики працюють, аби повернути світло якомога швидше. Першочерговим завданням є заживлення обʼєктів критичної інфраструктури.

На сайті ДТЕК оновили орієнтований час відновлення світла. Ймовірно, електрика зʼявиться 16 грудня до 23:00.



Нагадаємо, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що після російського обстрілу служби розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

Також кореспондент Новини.LIVE показав наслідки російської атаки на Одесу у ніч проти 13 грудня.