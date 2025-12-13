Відео
Пошкоджений обстрілом житловий будинок в Одесі — фоторепортаж

Дата публікації: 13 грудня 2025 15:38
В Одесі пошкоджено будинок і мережі — фото
Пошкоджений фасад будинку. Фото: Новини.LIVE

У ніч на 13 грудня та зранку Одеса пережила одну з найпотужніших комбінованих атак за останній час. Внаслідок ударів ракетами та дронами пошкоджено двоповерховий житловий будинок і приватні оселі, а місто частково залишилося без світла, води та тепла.

Кореспондент Новини.LIVE побував на місці влучання і зафільмував наслідки.

Читайте також:
Пошкоджений обстрілом житловий будинок в Одесі
Розбитий дах у будинку. Фото: Новини.LIVE

Росіяни поцілили в будинок в Одесі

Ворог цілив по місту й області, основний удар знову припав на енергетичну інфраструктуру. За оцінками фахівців, це одна з найбільш масованих атак по об’єктах енергетики Одещини від початку повномасштабної війни. Руйнування значні, частину обладнання доведеться відновлювати тривалий час.

Двір в Одесі, який обстріляли росіяни
Комунальники прибирають наслідки. Фото: Новини.LIVE
Пошкоджений житловий будинок в Одесі
Будинок, який постраждав від обстрілу. Фото: Новини.LIVE
Пошкоджений обстрілом фасад будинку
Пошкоджений фасад будинку. Фото: Новини.LIVE

Окрім енергетики, постраждала й цивільна забудова. В Одесі пошкоджено двоповерховий житловий будинок, а також п’ять приватних домоволодінь. На місцях працюють рятувальники та комунальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу і допомагають мешканцям.

Вибиті вікна у будинку
Вибите вікно. Фото: Новини.LIVE
Двік який постражкав унаслідок атаки
Вікно забили фанерою. Фото: Новини.LIVE
Пошкоджений балкон будинку
Розбитий балкон. Фото: Новини.LIVE

Через пошкодження енергооб’єктів у місті виникли перебої з електропостачанням, водою та теплом. Лікарні й об’єкти критичної інфраструктури перевели на альтернативні джерела живлення. Працюють пункти незламності, організовано підвіз технічної води в райони, бювети функціонують від генераторів.

Вікнв забиті фанерою
Пошкоджений будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Комунальники закривають вікна
Комунальники забивають вікна фанерою. Фото: Новини.LIVE
Пошкоджене житло
Постраждале помешкання. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, на Одещині найскладніша ситуація після атаки. Також ми писали, що відомо про терміни відновлення електропостачання

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака руйнування
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
