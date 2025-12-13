Видео
Видео

Главная Одесса Поврежденный обстрелом жилой дом в Одессе — фоторепортаж

Поврежденный обстрелом жилой дом в Одессе — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 15:38
В Одессе повреждены дом и сети - фото
Поврежденный фасад дома. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 13 декабря и утром Одесса пережила одну из самых мощных комбинированных атак за последнее время. В результате ударов ракетами и дронами поврежден двухэтажный жилой дом и частные дома, а город частично остался без света, воды и тепла.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте попадания и снял последствия.

Пошкоджений обстрілом житловий будинок в Одесі
Разбитая крыша в доме. Фото: Новини.LIVE

Россияне попали в дом в Одессе

Враг целился по городу и области, основной удар снова пришелся на энергетическую инфраструктуру. По оценкам специалистов, это одна из самых массированных атак по объектам энергетики Одесской области с начала полномасштабной войны. Разрушения значительные, часть оборудования придется восстанавливать длительное время.

Коммунальщики убирают последствия. Фото: Новини.LIVE
Дом, который пострадал от обстрела. Фото: Новини.LIVE
Поврежденный фасад дома. Фото: Новини.LIVE

Кроме энергетики, пострадала и гражданская застройка. В Одессе поврежден двухэтажный жилой дом, а также пять частных домовладений. На местах работают спасатели и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия обстрела и помогают жителям.

Выбитое окно. Фото: Новини.LIVE
Окно забили фанерой. Фото: Новини.LIVE
Разбитый балкон. Фото: Новини.LIVE

Из-за повреждения энергообъектов в городе возникли перебои с электроснабжением, водой и теплом. Больницы и объекты критической инфраструктуры перевели на альтернативные источники питания. Работают пункты несокрушимости, организован подвоз технической воды в районы, бюветы функционируют от генераторов.

Поврежденный дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Коммунальщики забивают окна фанерой. Фото: Новини.LIVE
Пострадавшее помещение. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Одесской области самая сложная ситуация после атаки. Также мы писали, что известно о сроках восстановления электроснабжения.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы атака разрушения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
