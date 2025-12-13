Видео
Україна
Блэкаут в Одессе — увеличилось приблизительное время подачи света

Блэкаут в Одессе — увеличилось приблизительное время подачи света

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 19:08
Массированная атака России на энергетику Одесской области 13 декабря — когда восстановят свет
Электрики. Фото: ДТЭК

Одесская область в ночь на 13 декабря подверглась одной из самых массированных атак на энергообъекты. Зафиксированы существенные повреждения объектов распределения и передачи электроэнергии.

Об этом говорится на сайте ДТЭК.

Восстановление света в Одессе

Сейчас стабилизационные отключения в Одесской области не действуют. Энергетики работают, чтобы вернуть свет как можно скорее. Первоочередной задачей является запитка объектов критической инфраструктуры.

На сайте ДТЭК обновили ориентировочное время восстановления света. Вероятно, электричество появится 16 декабря до 23:00.

Сообщение на сайте ДТЭК. Фото: скриншот

Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что после российского обстрела службы начали аварийно-восстановительные работы.

Также корреспондент Новини.LIVE показал последствия российской атаки на Одессу в ночь на 13 декабря.

Одесса война Одесская область обстрелы отключения света свет
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
