Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Электротранспорт в Одессе — на какие маршруты запустили автобусы

Электротранспорт в Одессе — на какие маршруты запустили автобусы

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 09:43
В Одессе не работают трамваи и троллейбусы: какие автобусы ездят
Трамвай в Одессе. Фото: ОГС

В Одессе сегодня не работает общественный электротранспорт из-за отсутствия электроэнергии на тяговых подстанциях. Чтобы город не остался без сообщения, на ключевых направлениях вывели автобусы.

Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщили в Одесском городском совете.

Реклама
Читайте также:

Какие автобусы курсируют в Одессе

Городские власти организовали работу автобусов по маршрутам электротранспорта:

На направлении трамвая №1 усилили работу общественного транспорта, который курсирует по проспекту Князя Владимира Великого и Николаевской дороге.

По маршруту трамвая №5 работает один автобус. Он курсирует от Железнодорожного вокзала до Аркадии через Французский бульвар и в обратном направлении. Интервал движения составляет около часа.

На маршруте трамвая №18 автобус обеспечивает сообщение между 11-й и 16-й станциями Большого Фонтана с интервалом движения 60 минут. Также один автобус курсирует по маршруту трамвая №20 с таким же интервалом.

Движение троллейбусов также заменили автобусами. По маршруту троллейбуса №8 работают автобусы №208 на участке "Железнодорожный вокзал - Суперфосфатный завод" с интервалом 30-40 минут. Маршрут троллейбуса №3 обслуживают автобусы №233, которые курсируют между Заставой I и парком имени Шевченко каждые 20-30 минут.

Напомним, в Одессе увеличилось примерное время подачи света. Также мы показывали, поврежденный обстрелом жилой дом в Одессе.

Одесса транспорт Одесская область Новости Одессы атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации