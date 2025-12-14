В Одессе не работают трамваи и троллейбусы: какие автобусы ездят

Трамвай в Одессе. Фото: ОГС

В Одессе сегодня не работает общественный электротранспорт из-за отсутствия электроэнергии на тяговых подстанциях. Чтобы город не остался без сообщения, на ключевых направлениях вывели автобусы.

Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщили в Одесском городском совете.

Какие автобусы курсируют в Одессе

Городские власти организовали работу автобусов по маршрутам электротранспорта:

На направлении трамвая №1 усилили работу общественного транспорта, который курсирует по проспекту Князя Владимира Великого и Николаевской дороге.

По маршруту трамвая №5 работает один автобус. Он курсирует от Железнодорожного вокзала до Аркадии через Французский бульвар и в обратном направлении. Интервал движения составляет около часа.

На маршруте трамвая №18 автобус обеспечивает сообщение между 11-й и 16-й станциями Большого Фонтана с интервалом движения 60 минут. Также один автобус курсирует по маршруту трамвая №20 с таким же интервалом.

Движение троллейбусов также заменили автобусами. По маршруту троллейбуса №8 работают автобусы №208 на участке "Железнодорожный вокзал - Суперфосфатный завод" с интервалом 30-40 минут. Маршрут троллейбуса №3 обслуживают автобусы №233, которые курсируют между Заставой I и парком имени Шевченко каждые 20-30 минут.

