Главная Одесса В Одесской ОВА рассказали о последствиях ночной атаки дронами

В Одесской ОВА рассказали о последствиях ночной атаки дронами

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 10:05
Ночная атака дронов по Одесской области: повреждена инфраструктура
Пожар после попадания после попадания. Фото иллюстративное: ГСЧС

Ночью российские войска совершили очередную массированную атаку по Одесской области с использованием ударных беспилотников. Под обстрел попали объекты энергетической, транспортной и гражданской инфраструктуры.

Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В Одеські ОВА розповіли про наслідки нічної атаки дронами - фото 1
Сообщение о последствиях атаки. Фото: скриншот из Telegram

Атака на Одесскую область

"Этой ночью враг совершил очередную массированную атаку по территории Одесской области с применением ударных беспилотников. Зафиксировано повреждение объектов энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры", — написал Олег Кипер.

По его информации, пострадавших среди населения нет. Данные о масштабах разрушений пока уточняются.

На местах ударов работают спасатели, коммунальные службы и правоохранители. Критическая инфраструктура переведена на работу от генераторов. Для поддержки жителей в пострадавших районах развернули пункты несокрушимости.

Все службы привлечены в полном объеме и работают над ликвидацией последствий атаки. Правоохранители документируют очередные военные преступления России против мирного населения.

Напомним, в Одессе сегодня не работает общественный электротранспорт из-за отсутствия электроэнергии. Также мы писали, что в Одессе увеличилось примерное время подачи света.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
