В Одессе слышны взрывы

Дым после попадания после попадания. Фото иллюстративное: Сумская областная прокуратура

Взрывы раздаются в Одессе сейчас, 14 декабря. Мониторы сообщают об атаке дронами, вероятно работа ПВО.

Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщили Воздушные Силы ВСУ.

Сообщение о дронах. Фото: скриншот из Telegram

Отметим, что тревогу в Одессе и области объявили сегодня утром. Под атакой была вся Одесская область, а на Затоку летели несколько КАБов.

Сообщение об атаке. Фото: скриншот из Telegram

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, в ночь на 13 декабря, Одесская область пережила самую масштабную атаку на энергосистему со стороны РФ. Сейчас в регионе и в частности в городе перебои с водой и теплом, света нет более суток.