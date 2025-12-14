В Одесі чути вибухи

В Одесі лунають вибухи — яка загроза
Вибухи лунають в Одесі зараз, 14 грудня. Монітори повідомляють про атаку дронами, ймовірно робота ППО.
Про це у неділю, 14 грудня, повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
Зазначимо, що тривогу в Одесі та області оголосили сьогодні вранці. Під атакою була вся Одещина, а на Затоку летіли декілька КАБів.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
Нагадаємо, у ніч на 13 грудня, Одещина пережила наймасштабнішу атаку на енергосистему з боку РФ. Наразі у регіоні та зокрема в місті перебої з водою та теплом, світла немає понад добу.
