Україна
Головна Одеса "Кинджал" на Одесу — РФ вперше застосувала цей тип ракети

"Кинджал" на Одесу — РФ вперше застосувала цей тип ракети

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 11:46
Братчук підтвердив, що РФ застосувала "Кинджал" по Одещині
Запуск ракет типу "Кинджал". Фото ілюстративне: росЗМІ

Під час масованої атаки по Одещині Росія вперше застосувала аеробалістичні ракети "Кинджал". Під удар потрапили об’єкти в області та сама Одеса.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Читайте також:

Росія вдарила по Одещині "Кинджалом"

За його словами, у ніч на 13 грудня ворог здійснив масштабну ракетно-дронову атаку по Одеській області. Вперше по регіону були застосовані аеробалістичні ракети типу "Кинджал". 

"Ворог вперше використав для ударів по Одещині аеробалістичні ракети "Кинджал". Дві такі ракети, на жаль, пролетіли", — зазначив Сергій Братчук.

Водночас сили протиповітряної оборони знищили значну кількість повітряних цілей. Захисники неба збили дев’ять ракет морського базування типу "Калібр", чотири ракети "Іскандер-К", а також п’ять балістичних ракет "Іскандер-М" і 165 ударних дронів.

"Це дуже велика цифра. Серед дронів були й так звані "обманки", які ворог застосовує для перевантаження протиповітряної оборони", — додав він.

Нагадаємо, через ліквідацію наслідків російських обстрілів на Одещині тимчасово змінюють рух приміських поїздів. Також ми писали, де в Одесі можна набрати води.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
