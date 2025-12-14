Братчук підтвердив, що РФ застосувала "Кинджал" по Одещині

"Кинджал" на Одесу — РФ вперше застосувала цей тип ракети
Під час масованої атаки по Одещині Росія вперше застосувала аеробалістичні ракети "Кинджал". Під удар потрапили об’єкти в області та сама Одеса.
Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
Росія вдарила по Одещині "Кинджалом"
За його словами, у ніч на 13 грудня ворог здійснив масштабну ракетно-дронову атаку по Одеській області. Вперше по регіону були застосовані аеробалістичні ракети типу "Кинджал".
"Ворог вперше використав для ударів по Одещині аеробалістичні ракети "Кинджал". Дві такі ракети, на жаль, пролетіли", — зазначив Сергій Братчук.
Водночас сили протиповітряної оборони знищили значну кількість повітряних цілей. Захисники неба збили дев’ять ракет морського базування типу "Калібр", чотири ракети "Іскандер-К", а також п’ять балістичних ракет "Іскандер-М" і 165 ударних дронів.
"Це дуже велика цифра. Серед дронів були й так звані "обманки", які ворог застосовує для перевантаження протиповітряної оборони", — додав він.
