Зміни в русі приміських поїздів на Одещині 14 грудня

Приміські поїзди на Одещині змінили графік — як курсують
Через ліквідацію наслідків російських обстрілів на Одещині тимчасово змінюють рух приміських поїздів. Обмеження діятимуть сьогодні й торкнуться кількох популярних напрямків.
Про це у неділю, 14 грудня, повідомили в Укрзалізниці.
Зміна графіку поїздів на Одещині
У зв’язку з відновлювальними роботами після обстрілів на Одещині залізничники запровадили тимчасові зміни у приміському сполученні.
14 грудня тимчасово скасовано такі рейси:
- №6401 Колосівка — Одеса-Головна;
- №6253 Подільськ — Одеса-Головна;
- №6208 Одеса-Головна — Роздільна-1;
- №6207 Роздільна-1 — Одеса-Головна.
Альтернативні маршрути поїздів
Водночас для пасажирів зберігається можливість дістатися потрібних напрямків альтернативними поїздами. У ці дні курсуватимуть:
- №6408 Одеса-Головна — Колосівка;
- №6403 Маринівська — Колосівка — Одеса-Головна;
- №6255 Вапнярка — Подільськ — Одеса-Головна;
- №6270 Одеса-Застава-1 — Роздільна-1 — Подільськ;
- №6252 Одеса-Головна — Роздільна-1 — Вапнярка;
- №6201 Роздільна-1 — Одеса-Головна;
- №6255 Вапнярка — Роздільна-1 — Одеса-Головна.
Пасажирам радять заздалегідь перевіряти актуальний розклад і враховувати зміни під час планування поїздок. Відновлення руху відбуватиметься залежно від безпекової ситуації та темпів робіт на інфраструктурі.
Нагадаємо, в Одесі сьогодні через відсутність електроенергії не працює громадський електротранспорт. Також ми писали, що уночі російські війська здійснили чергову масовану атаку по Одеській області з використанням ударних безпілотників.
Читайте Новини.LIVE!