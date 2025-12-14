Зміни в русі приміських поїздів на Одещині 14 грудня

Поїзд прибув на станцію. Фото ілюстративне: Укрзалізниця

Через ліквідацію наслідків російських обстрілів на Одещині тимчасово змінюють рух приміських поїздів. Обмеження діятимуть сьогодні й торкнуться кількох популярних напрямків.

Про це у неділю, 14 грудня, повідомили в Укрзалізниці.

Реклама

Читайте також:

Зміна графіку поїздів на Одещині

У зв’язку з відновлювальними роботами після обстрілів на Одещині залізничники запровадили тимчасові зміни у приміському сполученні.

14 грудня тимчасово скасовано такі рейси:

№6401 Колосівка — Одеса-Головна;

№6253 Подільськ — Одеса-Головна;

№6208 Одеса-Головна — Роздільна-1;

№6207 Роздільна-1 — Одеса-Головна.

Альтернативні маршрути поїздів

Водночас для пасажирів зберігається можливість дістатися потрібних напрямків альтернативними поїздами. У ці дні курсуватимуть:

№6408 Одеса-Головна — Колосівка;

№6403 Маринівська — Колосівка — Одеса-Головна;

№6255 Вапнярка — Подільськ — Одеса-Головна;

№6270 Одеса-Застава-1 — Роздільна-1 — Подільськ;

№6252 Одеса-Головна — Роздільна-1 — Вапнярка;

№6201 Роздільна-1 — Одеса-Головна;

№6255 Вапнярка — Роздільна-1 — Одеса-Головна.

Пасажирам радять заздалегідь перевіряти актуальний розклад і враховувати зміни під час планування поїздок. Відновлення руху відбуватиметься залежно від безпекової ситуації та темпів робіт на інфраструктурі.

Нагадаємо, в Одесі сьогодні через відсутність електроенергії не працює громадський електротранспорт. Також ми писали, що уночі російські війська здійснили чергову масовану атаку по Одеській області з використанням ударних безпілотників.