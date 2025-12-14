Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Пригородные поезда на Одесчине изменили график — как курсируют

Пригородные поезда на Одесчине изменили график — как курсируют

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 11:00
Изменения в движении пригородных поездов в Одесской области 14 декабря
Поезд прибыл на станцию. Фото иллюстративное: Укрзализныця

Из-за ликвидации последствий российских обстрелов в Одесской области временно меняют движение пригородных поездов. Ограничения будут действовать сегодня и коснутся нескольких популярных направлений.

Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщили в Укрзализныце.

Реклама
Читайте также:

Изменение графика поездов в Одесской области

В связи с восстановительными работами после обстрелов в Одесской области железнодорожники ввели временные изменения в пригородном сообщении.

14 декабря временно отменены следующие рейсы:

  • №6401 Колосовка — Одесса-Главная;
  • №6253 Подольск — Одесса-Главная;
  • №6208 Одесса-Главная — Раздельная-1;
  • №6207 Раздельная-1 — Одесса-Главная.

Альтернативные маршруты поездов

В то же время для пассажиров сохраняется возможность добраться до нужных направлений альтернативными поездами. В эти дни будут курсировать:

  • №6408 Одесса-Главная — Колосовка;
  • №6403 Мариновская — Колосовка — Одесса-Главная;
  • №6255 Вапнярка — Подольск — Одесса-Главная;
  • №6270 Одесса-Застава-1 — Раздельная-1 — Подольск;
  • №6252 Одесса-Главная — Раздельная-1 — Вапнярка;
  • №6201 Раздельная-1 — Одесса-Главная;
  • №6255 Вапнярка — Раздельная-1 — Одесса-Главная.

Пассажирам советуют заранее проверять актуальное расписание и учитывать изменения при планировании поездок. Восстановление движения будет происходить в зависимости от ситуации с безопасностью и темпов работ на инфраструктуре.

Напомним, в Одессе сегодня из-за отсутствия электроэнергии не работает общественный электротранспорт. Также мы писали, что ночью российские войска совершили очередную массированную атаку по Одесской области с использованием ударных беспилотников.

Одесса поезда Одесская область обстрелы Новости Одессы атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации