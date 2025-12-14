Изменения в движении пригородных поездов в Одесской области 14 декабря

Пригородные поезда на Одесчине изменили график — как курсируют
Из-за ликвидации последствий российских обстрелов в Одесской области временно меняют движение пригородных поездов. Ограничения будут действовать сегодня и коснутся нескольких популярных направлений.
Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщили в Укрзализныце.
Изменение графика поездов в Одесской области
В связи с восстановительными работами после обстрелов в Одесской области железнодорожники ввели временные изменения в пригородном сообщении.
14 декабря временно отменены следующие рейсы:
- №6401 Колосовка — Одесса-Главная;
- №6253 Подольск — Одесса-Главная;
- №6208 Одесса-Главная — Раздельная-1;
- №6207 Раздельная-1 — Одесса-Главная.
Альтернативные маршруты поездов
В то же время для пассажиров сохраняется возможность добраться до нужных направлений альтернативными поездами. В эти дни будут курсировать:
- №6408 Одесса-Главная — Колосовка;
- №6403 Мариновская — Колосовка — Одесса-Главная;
- №6255 Вапнярка — Подольск — Одесса-Главная;
- №6270 Одесса-Застава-1 — Раздельная-1 — Подольск;
- №6252 Одесса-Главная — Раздельная-1 — Вапнярка;
- №6201 Раздельная-1 — Одесса-Главная;
- №6255 Вапнярка — Раздельная-1 — Одесса-Главная.
Пассажирам советуют заранее проверять актуальное расписание и учитывать изменения при планировании поездок. Восстановление движения будет происходить в зависимости от ситуации с безопасностью и темпов работ на инфраструктуре.
Напомним, в Одессе сегодня из-за отсутствия электроэнергии не работает общественный электротранспорт. Также мы писали, что ночью российские войска совершили очередную массированную атаку по Одесской области с использованием ударных беспилотников.
