Изменения в движении пригородных поездов в Одесской области 14 декабря

Из-за ликвидации последствий российских обстрелов в Одесской области временно меняют движение пригородных поездов. Ограничения будут действовать сегодня и коснутся нескольких популярных направлений.

Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщили в Укрзализныце.

Изменение графика поездов в Одесской области

В связи с восстановительными работами после обстрелов в Одесской области железнодорожники ввели временные изменения в пригородном сообщении.

14 декабря временно отменены следующие рейсы:

№6401 Колосовка — Одесса-Главная;

№6253 Подольск — Одесса-Главная;

№6208 Одесса-Главная — Раздельная-1;

№6207 Раздельная-1 — Одесса-Главная.

Альтернативные маршруты поездов

В то же время для пассажиров сохраняется возможность добраться до нужных направлений альтернативными поездами. В эти дни будут курсировать:

№6408 Одесса-Главная — Колосовка;

№6403 Мариновская — Колосовка — Одесса-Главная;

№6255 Вапнярка — Подольск — Одесса-Главная;

№6270 Одесса-Застава-1 — Раздельная-1 — Подольск;

№6252 Одесса-Главная — Раздельная-1 — Вапнярка;

№6201 Раздельная-1 — Одесса-Главная;

№6255 Вапнярка — Раздельная-1 — Одесса-Главная.

Пассажирам советуют заранее проверять актуальное расписание и учитывать изменения при планировании поездок. Восстановление движения будет происходить в зависимости от ситуации с безопасностью и темпов работ на инфраструктуре.

Напомним, в Одессе сегодня из-за отсутствия электроэнергии не работает общественный электротранспорт. Также мы писали, что ночью российские войска совершили очередную массированную атаку по Одесской области с использованием ударных беспилотников.