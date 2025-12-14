У порту Південний фіксують пошкодження після атаки РФ

Масована атака на Одещину — є влучання в порт
Після масованого удару напередодні та повторної нічної атаки РФ на Одещині зафіксували пошкодження портової інфраструктури. Найбільше постраждав порт Південний, де вже працюють фахівці.
Про це у неділю, 14 грудня, повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.
Атака на порт
Внаслідок масованого удару напередодні та повторної нічної атаки російських військ на Одещині зафіксовано пошкодження портової інфраструктури. Зокрема, йдеться про об’єкти в порту Південний.
"За участі заступника Міністра Андрія Кашуби провели чергове оперативне засідання штабу в Адміністрації морських портів України. Фахівці АМПУ спільно з портовими службами проводять обстеження уражених об’єктів, фіксують наслідки атак і визначають першочергові заходи реагування", — повідомили в міністерстві.
За інформацією міністерства, наразі забезпечується постійна координація між усіма філіями АМПУ, державними стивідорними компаніями, Адміністрацією судноплавства, а також центральними й місцевими органами влади.
Нагадаємо, росіяни атакували судно у Чорному морі, коли воно перебувало поза зоною дії ППО. Також ми писали, що РФ вперше застосувала ракети типу "Кинджал" по Одещині.
Читайте Новини.LIVE!