Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Масована атака на Одещину — є влучання в порт

Масована атака на Одещину — є влучання в порт

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 13:34
У порту Південний фіксують пошкодження після атаки РФ
Наслідки влучання. Фото ілюстративне: Укрінформ

Після масованого удару напередодні та повторної нічної атаки РФ на Одещині зафіксували пошкодження портової інфраструктури. Найбільше постраждав порт Південний, де вже працюють фахівці.

Про це у неділю, 14 грудня, повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Реклама
Читайте також:

Атака на порт

Внаслідок масованого удару напередодні та повторної нічної атаки російських військ на Одещині зафіксовано пошкодження портової інфраструктури. Зокрема, йдеться про об’єкти в порту Південний.

"За участі заступника Міністра Андрія Кашуби провели чергове оперативне засідання штабу в Адміністрації морських портів України. Фахівці АМПУ спільно з портовими службами проводять обстеження уражених об’єктів, фіксують наслідки атак і визначають першочергові заходи реагування", — повідомили в міністерстві. 

За інформацією міністерства, наразі забезпечується постійна координація між усіма філіями АМПУ, державними стивідорними компаніями, Адміністрацією судноплавства, а також центральними й місцевими органами влади. 

Нагадаємо, росіяни атакували судно у Чорному морі, коли воно перебувало поза зоною дії ППО. Також ми писали, що РФ вперше застосувала ракети типу "Кинджал" по Одещині. 

Одеса Чорне море порт Одеська область Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації