Україна
Атака на судно на Одещині — зерновоз перебував поза зоною дії ППО

Атака на судно на Одещині — зерновоз перебував поза зоною дії ППО

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 13:04
РФ атакувала турецьке судно в Чорному морі: відомі нові деталі
Пожежа на судні після влучання. Фото: ДСНС

Росія вдарила морським безпілотником по цивільному турецькому судну в Чорному морі. Корабель ішов зерновим коридором до Єгипту з гуманітарним вантажем.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Росія атакувала цивільне судно

За його словами удар стався у виключній морській економічній зоні України, поза зоною дії українських систем протиповітряної оборони. На борту корабля перебували 11 громадян Туреччини. За офіційною інформацією, ніхто з екіпажу не постраждав.

"Це цілеспрямована атака на конкретне цивільне судно в конкретному місці й у конкретний час. Назвати це помилкою неможливо", — заявив Плетенчук.

Він підкреслив, що судно перебувало у відкритому морі, дотримувалося всіх вимог безпеки та перевозило виключно гуманітарний вантаж.

"Зерновий коридор відіграє ключову роль у світовій продовольчій безпеці. Йдеться про постачання продовольства до регіонів, де є нестача їжі", — пояснив речник ВМС.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Чорному морі було пошкоджено понад 130 цивільних суден, частина з них затонула. У попередніх атаках гинули моряки та портові працівники, зокрема іноземні громадяни. 

Нагадаємо, на Одещині триває ліквідація наслідків масованої атаки по енергетиці, яку здійснили росіяни у ніч на 13 грудня. Також ми писали, що у Миколаєві готуються до короткочасного повного знеструмлення міста.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
