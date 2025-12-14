Відео
Головна Одеса Світло повертають — ліквідація наслідків атаки на Одещину

Світло повертають — ліквідація наслідків атаки на Одещину

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 12:02
На Одещині відновили світло майже для 100 тисяч абонентів
Енергетики працюють на місцях влучання. Фото ілюстративне: ДТЕК

На Одещині триває ліквідація наслідків масованої атаки по енергетиці, яку здійснили росіяни у ніч на 13 грудня. Вже вдалося повернути світло майже для 100 тисяч абонентів.

Про хід ліквідації наслідків обстрілу повідомили в Одеській ОВА та МВА.

Читайте також:
Комунальник завішує розбите вікно
Ліквідація наслідків у будинках. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Світло повертають

За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, протягом доби енергетики частково відновили електропостачання для об’єктів критичної інфраструктури в Одесі та області. Роботи тривають безперервно.

"За резервними схемами живлення вже повернуто світло для майже 100 тис. абонентів. Енергетики по всій області працюють цілодобово, щоб у домівках якнайшвидше з’явилися світло, тепло і вода. Роботи тривають безперервно", — повідомив Олег Кіпер.

Для підтримки людей в області розгорнули широку мережу пунктів незламності. На Одещині працюють 760 таких пунктів, із них 410 — у самій Одесі. 

Пункт незламності в Одесі
Люди в пунктах незламності. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Ситуація з водою в Одесі

Водночас очільник МВА Сергій Лисак каже, що поки тривають відновлювальні роботи, в Одесі організовано підвіз води до районів. Актуальні адреси локацій постійно оновлюють міські служби. Ситуація з пальним на АЗС в місті стабільна.

"Ситуація з пальним контрольована — паливо на АЗС є, підвезення забезпечено. Банківська система працює у звичному режимі, банкомати функціонують", — додав Сергій Лисак.

Хліб на полицях магазину
Одеса забезпечена хлібом. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Лисак також повідомив, що з продовольчим забезпеченням проблем немає. В магазинах є необхідні продукти, а хлібозаводи працюють у штатному режимі. У торгівельних мережах є пляшкова питна вода, ажіотажного попиту не фіксують. На базі частини магазинів також діють пункти незламності.

Вода в магазині
Пляшкова вода на полиці магазину. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Нагадаємо, ми писали, де сьогодні можна набрати воду в Одесі. Також повідомляли, що уночі російські війська здійснили чергову масовану атаку по Одеській області з використанням ударних безпілотників. 

Одеса Одеська область вода Новини Одеси ДТЕК світло
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
