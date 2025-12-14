На Одещині відновили світло майже для 100 тисяч абонентів

Світло повертають — ліквідація наслідків атаки на Одещину
На Одещині триває ліквідація наслідків масованої атаки по енергетиці, яку здійснили росіяни у ніч на 13 грудня. Вже вдалося повернути світло майже для 100 тисяч абонентів.
Про хід ліквідації наслідків обстрілу повідомили в Одеській ОВА та МВА.
Світло повертають
За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, протягом доби енергетики частково відновили електропостачання для об’єктів критичної інфраструктури в Одесі та області. Роботи тривають безперервно.
"За резервними схемами живлення вже повернуто світло для майже 100 тис. абонентів. Енергетики по всій області працюють цілодобово, щоб у домівках якнайшвидше з’явилися світло, тепло і вода. Роботи тривають безперервно", — повідомив Олег Кіпер.
Для підтримки людей в області розгорнули широку мережу пунктів незламності. На Одещині працюють 760 таких пунктів, із них 410 — у самій Одесі.
Ситуація з водою в Одесі
Водночас очільник МВА Сергій Лисак каже, що поки тривають відновлювальні роботи, в Одесі організовано підвіз води до районів. Актуальні адреси локацій постійно оновлюють міські служби. Ситуація з пальним на АЗС в місті стабільна.
"Ситуація з пальним контрольована — паливо на АЗС є, підвезення забезпечено. Банківська система працює у звичному режимі, банкомати функціонують", — додав Сергій Лисак.
Лисак також повідомив, що з продовольчим забезпеченням проблем немає. В магазинах є необхідні продукти, а хлібозаводи працюють у штатному режимі. У торгівельних мережах є пляшкова питна вода, ажіотажного попиту не фіксують. На базі частини магазинів також діють пункти незламності.
Нагадаємо, ми писали, де сьогодні можна набрати воду в Одесі. Також повідомляли, що уночі російські війська здійснили чергову масовану атаку по Одеській області з використанням ударних безпілотників.
Читайте Новини.LIVE!