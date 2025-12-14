Видео
Главная Одесса Свет возвращают — ликвидация последствий атаки на Одесчине

Свет возвращают — ликвидация последствий атаки на Одесчине

Дата публикации 14 декабря 2025 12:02
В Одесской области восстановили свет почти для 100 тысяч абонентов
Энергетики работают на местах попадания. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Одесской области продолжается ликвидация последствий массированной атаки по энергетике, которую совершили россияне в ночь на 13 декабря. Уже удалось вернуть свет почти для 100 тысяч абонентов.

О ходе ликвидации последствий обстрела сообщили в Одесской ОВА и ГВА.

Комунальник завішує розбите вікно
Ликвидация последствий в домах. Фото: Олег Кипер/Telegram

Свет возвращают

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в течение суток энергетики частично восстановили электроснабжение для объектов критической инфраструктуры в Одессе и области. Работы продолжаются непрерывно.

"По резервным схемам питания уже возвращен свет для почти 100 тыс. абонентов. Энергетики по всей области работают круглосуточно, чтобы в домах как можно быстрее появились свет, тепло и вода. Работы продолжаются непрерывно", — сообщил Олег Кипер.

Для поддержки людей в области развернули широкую сеть пунктов несокрушимости. В Одесской области работают 760 таких пунктов, из них 410 — в самой Одессе.

Пункт незламності в Одесі
Люди в пунктах несокрушимости. Фото: Олег Кипер/Telegram

Ситуация с водой в Одессе

В то же время глава ГВА Сергей Лысак говорит, что пока продолжаются восстановительные работы, в Одессе организован подвоз воды в районы. Актуальные адреса локаций постоянно обновляют городские службы. Ситуация с топливом на АЗС в городе стабильная.

"Ситуация с топливом контролируемая - топливо на АЗС есть, подвоз обеспечен. Банковская система работает в обычном режиме, банкоматы функционируют", — добавил Сергей Лысак.

Хліб на полицях магазину
Одесса обеспечена хлебом. Фото: Олег Кипер/Telegram

Лысак также сообщил, что с продовольственным обеспечением проблем нет. В магазинах есть необходимые продукты, а хлебозаводы работают в штатном режиме. В торговых сетях есть бутылочная питьевая вода, ажиотажного спроса не фиксируют. На базе части магазинов также действуют пункты несокрушимости.

Вода в магазині
Бутылочная вода на полке магазина. Фото: Олег Кипер/Telegram

Напомним, мы писали, где сегодня можно набрать воду в Одессе. Также сообщали, что ночью российские войска совершили очередную массированную атаку по Одесской области с использованием ударных беспилотников.

Одесса Одесская область вода Новости Одессы ДТЭК свет
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
