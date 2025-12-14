У Миколаєві тимчасово повністю вимкнуть електропостачання

Електрик перевіряє автомати. Фото ілюстративне: freepik

У Миколаєві готуються до короткочасного повного знеструмлення міста. Влада пояснює це ліквідацією наслідків учорашніх російських обстрілів.

Про це у неділю, 14 грудня, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Реклама

Читайте також:

Повідомлення про відключення світла. Фото: скриншот

Блекаут в Миколаєві

За його словами, тимчасове знеструмлення необхідне для проведення аварійних та відновлювальних робіт після російських ударів по інфраструктурі.

"Через 30 хв вимикаємо все місто Миколаїв від електропостачання. Відключення триватиме 30-60 хв. Ліквідовуємо наслідки вчорашніх російських обстрілів", — написав Віталій Кім.

Атака на Миколаїв: що відомо

У ніч на 13 грудня та вранці російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару по Миколаєву та області. Пошкоджень зазнали житлові будинки, автотранспорт, а також об’єкти промислової й критичної інфраструктури.

Внаслідок атаки постраждали троє мирних жителів обласного центру. Серед поранених — 16-річна дівчина.

У регіоні критичну інфраструктуру перевели на генератори. Теплопостачання, водоканал, лікарні та інші важливі об’єкти працюють в автономному режимі. У місті та районах області розгорнули пункти незламності, де люди можуть зігрітися, зарядити гаджети та отримати допомогу.

Нагадаємо, в Одеській ОВА розповіли про наслідки нічної атаки дронами. Також відомо, скільки абонентів уже заживили до електроенергії на Одещині.