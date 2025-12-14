У Миколаєві тимчасово повністю вимкнуть електропостачання

У Миколаєві повний блекаут — місто готують до аварійних робіт
У Миколаєві готуються до короткочасного повного знеструмлення міста. Влада пояснює це ліквідацією наслідків учорашніх російських обстрілів.
Про це у неділю, 14 грудня, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Блекаут в Миколаєві
За його словами, тимчасове знеструмлення необхідне для проведення аварійних та відновлювальних робіт після російських ударів по інфраструктурі.
"Через 30 хв вимикаємо все місто Миколаїв від електропостачання. Відключення триватиме 30-60 хв. Ліквідовуємо наслідки вчорашніх російських обстрілів", — написав Віталій Кім.
Атака на Миколаїв: що відомо
У ніч на 13 грудня та вранці російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару по Миколаєву та області. Пошкоджень зазнали житлові будинки, автотранспорт, а також об’єкти промислової й критичної інфраструктури.
Внаслідок атаки постраждали троє мирних жителів обласного центру. Серед поранених — 16-річна дівчина.
У регіоні критичну інфраструктуру перевели на генератори. Теплопостачання, водоканал, лікарні та інші важливі об’єкти працюють в автономному режимі. У місті та районах області розгорнули пункти незламності, де люди можуть зігрітися, зарядити гаджети та отримати допомогу.
