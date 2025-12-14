Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса У Миколаєві повний блекаут — місто готують до аварійних робіт

У Миколаєві повний блекаут — місто готують до аварійних робіт

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 12:20
У Миколаєві тимчасово повністю вимкнуть електропостачання
Електрик перевіряє автомати. Фото ілюстративне: freepik

У Миколаєві готуються до короткочасного повного знеструмлення міста. Влада пояснює це ліквідацією наслідків учорашніх російських обстрілів.

Про це у неділю, 14 грудня, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Реклама
Читайте також:
У Миколаєві повний блекаут — місто готують до аварійних робіт - фото 1
Повідомлення про відключення світла. Фото: скриншот

Блекаут в Миколаєві

За його словами, тимчасове знеструмлення необхідне для проведення аварійних та відновлювальних робіт після російських ударів по інфраструктурі.

"Через 30 хв вимикаємо все місто Миколаїв від електропостачання. Відключення триватиме 30-60 хв. Ліквідовуємо наслідки вчорашніх російських обстрілів", — написав Віталій Кім.

Атака на Миколаїв: що відомо

У ніч на 13 грудня та вранці російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару по Миколаєву та області. Пошкоджень зазнали житлові будинки, автотранспорт, а також об’єкти промислової й критичної інфраструктури.

Внаслідок атаки постраждали троє мирних жителів обласного центру. Серед поранених — 16-річна дівчина.

У регіоні критичну інфраструктуру перевели на генератори. Теплопостачання, водоканал, лікарні та інші важливі об’єкти працюють в автономному режимі. У місті та районах області розгорнули пункти незламності, де люди можуть зігрітися, зарядити гаджети та отримати допомогу.

Нагадаємо, в Одеській ОВА розповіли про наслідки нічної атаки дронами. Також відомо, скільки абонентів уже заживили до електроенергії на Одещині.

електроенергія Миколаїв Миколаївська область Новини Одеси світло блекаут
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації