В Николаеве временно полностью отключат электроснабжение

В Николаеве полный блэкаут — город готовят к аварийным работам
В Николаеве готовятся к кратковременному полному обесточиванию города. Власти объясняют это ликвидацией последствий вчерашних российских обстрелов.
Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
Блэкаут в Николаеве
По его словам, временное обесточивание необходимо для проведения аварийных и восстановительных работ после российских ударов по инфраструктуре.
"Через 30 мин выключаем весь город Николаев от электроснабжения. Отключение продлится 30-60 мин. Ликвидируем последствия вчерашних российских обстрелов", — написал Виталий Ким.
Атака на Николаев: что известно
В ночь на 13 декабря и утром российские войска нанесли массированный ракетно-дроновой удар по Николаеву и области. Повреждения получили жилые дома, автотранспорт, а также объекты промышленной и критической инфраструктуры.
В результате атаки пострадали трое мирных жителей областного центра. Среди раненых — 16-летняя девушка.
В регионе критическую инфраструктуру перевели на генераторы. Теплоснабжение, водоканал, больницы и другие важные объекты работают в автономном режиме. В городе и районах области развернули пункты несокрушимости, где люди могут согреться, зарядить гаджеты и получить помощь.
