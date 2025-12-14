В Николаеве временно полностью отключат электроснабжение

Электрик проверяет автоматы. Фото иллюстративное: freepik

В Николаеве готовятся к кратковременному полному обесточиванию города. Власти объясняют это ликвидацией последствий вчерашних российских обстрелов.

Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Блэкаут в Николаеве

По его словам, временное обесточивание необходимо для проведения аварийных и восстановительных работ после российских ударов по инфраструктуре.

"Через 30 мин выключаем весь город Николаев от электроснабжения. Отключение продлится 30-60 мин. Ликвидируем последствия вчерашних российских обстрелов", — написал Виталий Ким.

Атака на Николаев: что известно

В ночь на 13 декабря и утром российские войска нанесли массированный ракетно-дроновой удар по Николаеву и области. Повреждения получили жилые дома, автотранспорт, а также объекты промышленной и критической инфраструктуры.

В результате атаки пострадали трое мирных жителей областного центра. Среди раненых — 16-летняя девушка.

В регионе критическую инфраструктуру перевели на генераторы. Теплоснабжение, водоканал, больницы и другие важные объекты работают в автономном режиме. В городе и районах области развернули пункты несокрушимости, где люди могут согреться, зарядить гаджеты и получить помощь.

Напомним, в Одесской ОГА рассказали о последствиях ночной атаки дронами. Также известно, сколько абонентов уже запитали к электроэнергии в Одесской области.