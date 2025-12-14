Видео
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
Атака на судно на Одесчине — зерновоз был вне зоны действия ПВО

Атака на судно на Одесчине — зерновоз был вне зоны действия ПВО

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 13:04
РФ атаковала турецкое судно в Черном море: известны новые детали
Пожар на судне после попадания в него. Фото: ГСЧС

Россия ударила морским беспилотником по гражданскому турецкому судну в Черном море. Корабль шел по зерновому коридору в Египет с гуманитарным грузом.

Об этом в эфире телемарафона "Ми — Україна" заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

Россия атаковала гражданское судно

По его словам удар произошел в исключительной морской экономической зоне Украины, вне зоны действия украинских систем противовоздушной обороны. На борту корабля находились 11 граждан Турции. По официальной информации, никто из экипажа не пострадал.

"Это целенаправленная атака на конкретное гражданское судно в конкретном месте и в конкретное время. Назвать это ошибкой невозможно", — заявил Плетенчук.

Он подчеркнул, что судно находилось в открытом море, соблюдало все требования безопасности и перевозило исключительно гуманитарный груз.

"Зерновой коридор играет ключевую роль в мировой продовольственной безопасности. Речь идет о поставках продовольствия в регионы, где есть недостаток пищи", — пояснил представитель ВМС.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения России в Черном море было повреждено более 130 гражданских судов, часть из них затонула. В предыдущих атаках погибали моряки и портовые работники, в том числе иностранные граждане.

Напомним, в Одесской области продолжается ликвидация последствий массированной атаки по энергетике, которую совершили россияне в ночь на 13 декабря. Также мы писали, что в Николаеве готовятся к кратковременному полному обесточиванию города.

Одесса Черное море Одесская область зерно Новости Одессы атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
