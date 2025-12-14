РФ атаковала турецкое судно в Черном море: известны новые детали

Пожар на судне после попадания в него. Фото: ГСЧС

Россия ударила морским беспилотником по гражданскому турецкому судну в Черном море. Корабль шел по зерновому коридору в Египет с гуманитарным грузом.

Об этом в эфире телемарафона "Ми — Україна" заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Россия атаковала гражданское судно

По его словам удар произошел в исключительной морской экономической зоне Украины, вне зоны действия украинских систем противовоздушной обороны. На борту корабля находились 11 граждан Турции. По официальной информации, никто из экипажа не пострадал.

"Это целенаправленная атака на конкретное гражданское судно в конкретном месте и в конкретное время. Назвать это ошибкой невозможно", — заявил Плетенчук.

Он подчеркнул, что судно находилось в открытом море, соблюдало все требования безопасности и перевозило исключительно гуманитарный груз.

"Зерновой коридор играет ключевую роль в мировой продовольственной безопасности. Речь идет о поставках продовольствия в регионы, где есть недостаток пищи", — пояснил представитель ВМС.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения России в Черном море было повреждено более 130 гражданских судов, часть из них затонула. В предыдущих атаках погибали моряки и портовые работники, в том числе иностранные граждане.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения России в Черном море было повреждено более 130 гражданских судов, часть из них затонула. В предыдущих атаках погибали моряки и портовые работники, в том числе иностранные граждане.