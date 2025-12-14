В Одесі відновлюють тепло й воду після атаки РФ

Комунальники працюють над ліквідацією наслідків атаки. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

В Одесі поступово відновлюють подачу тепла та води після російської атаки у ніч на 13 грудня. Водовідведення вже працює у штатному режимі, а аварійні роботи тривають цілодобово.

Про це у неділю, 14 грудня, повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

"Зранку, для координації подальших робіт з ліквідації наслідків російської агресії, за участі заступників Міністра Костянтина Ковальчука та Андрія Кашуби, проведено ситуативну нараду з керівництвом області, міста Одеса та всіма залученими до відновлення службами. Також оглянули хід робіт на обʼєктах критичної інфраструктури", — розказали в міністерстві.

Ліквідація наслідків

За їхніми даними, ремонтні бригади безперервно ліквідовують наслідки обстрілів на Одещині. У місті та області відновлюють подачу тепла і води для населення, у частині районів триває поетапний запуск систем.

Люди набирають воду. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

У районах, де це необхідно, організовано підвезення питної та технічної води. До робіт залучено понад 80 одиниць техніки, визначено 21 місце водозабору. Також працюють 16 бюветних комплексів.

В місті працюють пункти незламності

За інформацією міністерства, для підтримки мешканців у місті розгорнули понад 400 пунктів незламності. За добу їх відвідали майже 27 тисяч людей. Загалом по Одещині нині функціонує 760 таких пунктів. У них можна зігрітися, випити гарячого чаю, зарядити гаджети, скористатися інтернетом та отримати необхідну допомогу. У багатьох пунктах є аптечки, ковдри, питна вода й дитячі набори.

Нагадаємо, в Одесі сьогодні не працює громадський електротранспорт через відсутність електроенергії. Також ми писали, що на Одещині зафіксували пошкодження портової інфраструктури.