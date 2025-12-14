В Одессе работают 428 пунктов несокрушимости - перебои со связью

Мобильные вышки. Фото иллюстративное: gsminfo

В Одессе после массированной атаки РФ уже более суток нет света. В городе начались перебои с мобильной связью, но проблему решают.

Об этом в эфире телемарафона "Ми — Україна" сообщила первый заместитель начальника Одесской городской военной администрации Надежда Задорожная.

Ситуация в Одессе

По состоянию на сейчас в Одессе работают 428 пунктов несокрушимости. Только за последние сутки их посетили более 12 тысяч человек, еще более 15 тысяч воспользовались помощью в пунктах на базе торговых сетей и объектов с генераторами. По словам Надежды Задорожной, в пунктах несокрушимости люди могут согреться, зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом и выпить горячие напитки. Сеть пунктов постоянно корректируют в зависимости от ситуации и потребностей районов.

"Мы работаем сразу по нескольким направлениям. Это электро- и теплоснабжение, помощь энергетикам в круглосуточном восстановлении. Часть объектов критической инфраструктуры уже запитана, работы не останавливаются ни днем, ни ночью", — отметила чиновница.

В городе также организован подвоз воды. Работают бюветы, а из разных регионов Украины и от международных партнеров поступает гуманитарная помощь. По подтвержденным данным, Одесса получит более 209 тысяч литров питьевой воды — часть уже доставлена, остальные в пути.

Социальные автобусы на маршрутах

Что касается транспорта, по ее словам, сейчас в городе курсируют шесть специальных маршрутов. С понедельника их количество возрастет до десяти, а со вторника — до двенадцати. Продовольственного дефицита нет, топливо и банковская система работают стабильно.

Проблемы с мобильной связью

Она также сообщила, что в городе есть отдельные трудности с мобильной связью, однако проблему уже решают.

"По мобильной связи есть некоторые трудности, но операторы организовали в Одессу выезд 20 генераторов и 10 ремонтных бригад", — сообщила Надежда Запорожец.

Напомним, в Одессе постепенно восстанавливают подачу тепла и воды. Также мы писали, что после массированного удара в Одесской области зафиксировали повреждения портовой инфраструктуры.