В Одесі працюють 428 пунктів незламності — перебої зі зв'язком

В Одесі після масованої атаки РФ уже понад добу немає світла. В місті почались перебої з мобільним зв'язком, але проблему вирішують.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" повідомила перша заступниця начальника Одеської міської військової адміністрації Надія Задорожна.

Ситуація в Одесі

Станом на зараз в Одесі працюють 428 пунктів незламності. Лише за останню добу їх відвідали понад 12 тисяч людей, ще понад 15 тисяч скористалися допомогою у пунктах на базі торгівельних мереж та об’єктів із генераторами. За словами Надії Задорожної, у пунктах незламності люди можуть зігрітися, зарядити гаджети, скористатися інтернетом і випити гарячі напої. Мережу пунктів постійно коригують залежно від ситуації та потреб районів.

"Ми працюємо одразу за кількома напрямками. Це електро- і теплопостачання, допомога енергетикам у цілодобовому відновленні. Частину об’єктів критичної інфраструктури вже заживлено, роботи не зупиняються ні вдень, ні вночі", — зазначила посадовиця.

В місті також організовано підвезення води. Працюють бювети, а з різних регіонів України та від міжнародних партнерів надходить гуманітарна допомога. За підтвердженими даними, Одеса отримає понад 209 тисяч літрів питної води — частина вже доставлена, решта в дорозі.

Соціальні автобуси на маршрутах

Щодо транспорту, за її словами, наразі в місті курсують шість спеціальних маршрутів. З понеділка їх кількість зросте до десяти, а з вівторка — до дванадцяти. Продовольчого дефіциту немає, пальне та банківська система працюють стабільно.

Проблеми з мобільним зв'язком

Вона також повідомила, що в місті є окремі труднощі з мобільним зв’язком, однак проблему вже вирішують.

"По мобільному зв'язку є деякі труднощі, але оператори організували до Одеси виїзд 20 генераторів та 10 ремонтних бригад", — повідомила Надія Запорожець.

Нагадаємо, в Одесі поступово відновлюють подачу тепла та води. Також ми писали, що після масованого удару на Одещині зафіксували пошкодження портової інфраструктури.