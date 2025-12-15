Аварійні відключення світла в Одеській області: які графіки будуть 16 грудня

Будинок в Одесі вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через постійні масштабні ракетно-дронові удари по енергетичних об’єктах у більшості регіонів України вводяться стабілізаційні графіки для підтримки балансу енергосистеми. Однак на Одещині ситуація складніша ніж в інших областях. Тому 16 грудня тут заплановані аварійні відключення електропостачання.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Аварійні відключення світла

Варто зазначити, що через складну ситуацію в енергосистемі Одещини введені аварійні відключення електроенергії. Під час таких екстрених вимкнень стандартні графіки, розміщені на офіційному сайті, не застосовуються, тому мешканцям рекомендують максимально економити електроенергію.

Графіки відключення світла в Одесі

Якщо ситуація змінить на краще, то Одещина вернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

