Україна
Відключення світла в Одесі — чи будуть діяти графіки завтра

Відключення світла в Одесі — чи будуть діяти графіки завтра

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 20:46
Аварійні відключення світла в Одеській області: які графіки будуть 16 грудня
Будинок в Одесі вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через постійні масштабні ракетно-дронові удари по енергетичних об’єктах у більшості регіонів України вводяться стабілізаційні графіки для підтримки балансу енергосистеми. Однак на Одещині ситуація складніша ніж в інших областях. Тому 16 грудня тут заплановані аварійні відключення електропостачання. 

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Читайте також:

Аварійні відключення світла

Варто зазначити, що через складну ситуацію в енергосистемі Одещини введені аварійні відключення електроенергії. Під час таких екстрених вимкнень стандартні графіки, розміщені на офіційному сайті, не застосовуються, тому мешканцям рекомендують максимально економити електроенергію.

Графіки відключення світла в Одесі

Якщо ситуація змінить на краще, то Одещина вернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, яким буде нічний тариф на світло у січні. Також ми писали про те, як кияни живуть при відключеннях світла.  

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
