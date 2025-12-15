Состояние энергосистемы Украины 15 декабря: что со светом на юге

Мужчина сидит со свечой во время блэкаута. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

По состоянию на утро 15 декабря энергосистема Украины остается сложной, но контролируемой. Самой массированной атаке за выходные подверглась Одесская область — враг бил по подстанциям и сетям передачи. Часть южных регионов временно оставалась без света. Энергетики работают непрерывно, чтобы восстановить подачу электроэнергии.

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Ольга Юхимчук.

Ситуация со светом

По словам Ольги Юхимчук, Россия ежедневно атакует объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии, особенно в прифронтовых и приграничных регионах. В течение выходных Одесская область подверглась одной из самых мощных атак. Под ударами оказались объекты распределения и передачи электроэнергии, в частности подстанции НЭК "Укрэнерго". Временно без света оставались потребители Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Повреждения также получили объекты транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры.

"Ситуация сложная, но контролируемая. Аварийно-восстановительные работы начались сразу, как только это позволила ситуация с безопасностью", — отметила Ольга Юхимчук.

За выходные энергетикам удалось восстановить электроснабжение для более 184 тысяч потребителей и объектов критической инфраструктуры в Одессе и области, в том числе для водо- и теплоснабжения. В то же время без света в регионе остается более 430 тысяч абонентов. Работы продолжаются круглосуточно. На Николаевщине электроснабжение уже вернули для более 345 тысяч потребителей. В большинстве регионов страны, кроме юга, ситуация постепенно улучшается. В некоторых областях из-за последствий обстрелов продолжают действовать почасовые графики отключений.

