В Одесчине постепенно возвращают свет — ситуация в энергосистеме

В Одесчине постепенно возвращают свет — ситуация в энергосистеме

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 11:32
Состояние энергосистемы Украины 15 декабря: что со светом на юге
Мужчина сидит со свечой во время блэкаута. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

По состоянию на утро 15 декабря энергосистема Украины остается сложной, но контролируемой. Самой массированной атаке за выходные подверглась Одесская область — враг бил по подстанциям и сетям передачи. Часть южных регионов временно оставалась без света. Энергетики работают непрерывно, чтобы восстановить подачу электроэнергии.

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Ольга Юхимчук.

Читайте также:

Ситуация со светом

По словам Ольги Юхимчук, Россия ежедневно атакует объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии, особенно в прифронтовых и приграничных регионах. В течение выходных Одесская область подверглась одной из самых мощных атак. Под ударами оказались объекты распределения и передачи электроэнергии, в частности подстанции НЭК "Укрэнерго". Временно без света оставались потребители Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Повреждения также получили объекты транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры.

"Ситуация сложная, но контролируемая. Аварийно-восстановительные работы начались сразу, как только это позволила ситуация с безопасностью", — отметила Ольга Юхимчук.

За выходные энергетикам удалось восстановить электроснабжение для более 184 тысяч потребителей и объектов критической инфраструктуры в Одессе и области, в том числе для водо- и теплоснабжения. В то же время без света в регионе остается более 430 тысяч абонентов. Работы продолжаются круглосуточно. На Николаевщине электроснабжение уже вернули для более 345 тысяч потребителей. В большинстве регионов страны, кроме юга, ситуация постепенно улучшается. В некоторых областях из-за последствий обстрелов продолжают действовать почасовые графики отключений.

Напомним, мы сообщали о том, какие прогнозы дают эксперты по восстановлению света в Одесской области. Также мы писали о том, сколько людей посетили пункты несокрушимости от ГСЧС в Одесской области.

