Главная Одесса Атака на энергетику Одесчины — какие прогнозы по свету

Атака на энергетику Одесчины — какие прогнозы по свету

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 09:55
Свет и тепло на юге после удара РФ - когда восстановят
Повреждения на одной из ТЭС Украины. Фото иллюстративное: ДТЭК

Массированная атака РФ по энергетической инфраструктуре Украины оставила без электричества более миллиона потребителей. Самая сложная ситуация сложилась на юге — в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. В отдельных регионах отключения уже сокращают, но в Одесской области люди до сих пор без света, воды и тепла.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Читайте также:

Восстановление электроснабжения

После российских ударов энергосистема южных областей получила серьезные повреждения. По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, разрушены и повреждены важные энергетические объекты.

"Повреждены около десятка трансформаторов оператора системы распределения и несколько подстанций, а также подстанции оператора системы передачи. Это серьезные разрушения, поэтому точно сказать, когда полностью восстановится электроснабжение Одессы, сейчас невозможно", — отметил Омельченко.

Он добавил, что часть потребителей сегодня, 15 декабря, уже восстановили по сравнению с предыдущим днем, однако ситуация остаётся сложной, в частности из-за угрозы повторных атак.

Ситуация с теплоснабжением

Проблемы со светом напрямую повлияли и на теплоснабжение. По словам эксперта, вся страна работает в рамках единой энергосистемы, поэтому регионы не могут действовать изолированно.

"Рассчитывать можно только на работу ремонтных бригад операторов системы распределения и компании "Укрэнерго", а также на поддержку местных властей и военных администраций. Именно они сейчас занимаются восстановлением", — пояснил Омельченко.

Напомним, мы сообщали, что из-за российского обстрела в Одесской области не курсирует часть электричек. Также мы писали, что Россия атаковала дронами Днепропетровскую область.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
