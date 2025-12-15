Свет и тепло на юге после удара РФ - когда восстановят

Атака на энергетику Одесчины — какие прогнозы по свету
Массированная атака РФ по энергетической инфраструктуре Украины оставила без электричества более миллиона потребителей. Самая сложная ситуация сложилась на юге — в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. В отдельных регионах отключения уже сокращают, но в Одесской области люди до сих пор без света, воды и тепла.
Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
Восстановление электроснабжения
После российских ударов энергосистема южных областей получила серьезные повреждения. По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, разрушены и повреждены важные энергетические объекты.
"Повреждены около десятка трансформаторов оператора системы распределения и несколько подстанций, а также подстанции оператора системы передачи. Это серьезные разрушения, поэтому точно сказать, когда полностью восстановится электроснабжение Одессы, сейчас невозможно", — отметил Омельченко.
Он добавил, что часть потребителей сегодня, 15 декабря, уже восстановили по сравнению с предыдущим днем, однако ситуация остаётся сложной, в частности из-за угрозы повторных атак.
Ситуация с теплоснабжением
Проблемы со светом напрямую повлияли и на теплоснабжение. По словам эксперта, вся страна работает в рамках единой энергосистемы, поэтому регионы не могут действовать изолированно.
"Рассчитывать можно только на работу ремонтных бригад операторов системы распределения и компании "Укрэнерго", а также на поддержку местных властей и военных администраций. Именно они сейчас занимаются восстановлением", — пояснил Омельченко.
Напомним, мы сообщали, что из-за российского обстрела в Одесской области не курсирует часть электричек. Также мы писали, что Россия атаковала дронами Днепропетровскую область.
Читайте Новини.LIVE!