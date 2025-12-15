Відео
Атака на енергетику Одещини — які прогнози по світлу

Атака на енергетику Одещини — які прогнози по світлу

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 09:55
Світло і тепло на півдні після удару РФ — коли відновлять
Пошкодження на одній із ТЕС України. Фото ілюстративне: ДТЕК

Масована атака РФ по енергетичній інфраструктурі України залишила без електрики понад мільйон споживачів. Найскладніша ситуація склалася на півдні — в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. В окремих регіонах відключення вже скорочують, але на Одещині люди й досі без світла, води й тепла.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Читайте також:

Відновлення електропостачання

Після російських ударів енергосистема південних областей зазнала серйозних пошкоджень. За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, зруйновано та пошкоджено важливі енергетичні об’єкти.

"Пошкоджено близько десятка трансформаторів оператора системи розподілу і кілька підстанцій, а також підстанції оператора системи передачі. Це серйозні руйнування, тому точно сказати, коли повністю відновиться електропостачання Одеси, зараз неможливо", — зазначив Омельченко.

Він додав, що частину споживачів сьогодні, 15 грудня, уже заживили порівняно з попереднім днем, однак ситуація залишається складною, зокрема через загрозу повторних атак.

Ситуація з теплопостачанням

Проблеми зі світлом напряму вплинули й на теплопостачання. За словами експерта, вся країна працює в межах єдиної енергосистеми, тож регіони не можуть діяти ізольовано.

"Розраховувати можна лише на роботу ремонтних бригад операторів системи розподілу та компанії "Укренерго", а також на підтримку місцевої влади і військових адміністрацій. Саме вони зараз займаються відновленням", — пояснив Омельченко.

Нагадаємо, ми повідомляли, що через російський обстріл на Одещині не курсує частина електричок. Також ми писали, що Росія атакувала дронами Дніпропетровщину.

Одеса Одеська область електропостачання Новини Одеси відключення світла світло
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
