На Одещині скасували рух приміських потягів на 15–16 грудня

Потяг на вокзалі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській області 15 та 16 грудня тимчасово не курсуватимуть чотири приміські поїзди. Рішення ухвалили через відновлювальні роботи після російських атак. Маршрути цих поїздів дублюються іншими рейсами. Пасажирам радять скористатися альтернативними сполученнями.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Реклама

Читайте також:

Скасування маршрутів

15 та 16 грудня на Одещині скасовують чотири приміські поїзди. Обмеження пов’язані з ремонтними та відновлювальними роботами в регіоні після обстрілів РФ. У компанії зазначили, що це рішення має допомогти стабілізувати роботу залізниці та зменшити незручності для пасажирів.

У ці дні не курсуватимуть такі поїзди:

№6208 Одеса-Головна — Роздільна-1. Альтернатива — поїзд №6252 Одеса-Головна — Роздільна-1 — Вапнярка.

№6207 Роздільна-1 — Одеса-Головна. Альтернатива — №6255 Вапнярка — Роздільна-1 — Одеса-Головна.

№6254 Одеса-Головна — Подільськ. Альтернатива — №6252 Одеса-Головна — Подільськ — Вапнярка та №6202 Одеса-Головна — Роздільна-1.

№6257 Подільськ — Одеса-Головна. Альтернатива — №6259 Вапнярка — Подільськ — Одеса-Головна.

Зазначимо, в ніч на 13 грудня Одеса та область зазнали масованої повітряної атаки РФ. Російські війська застосували дрони та ракети у кілька хвиль. Унаслідок ударів були пошкоджені житлові будинки, адміністративні споруди та об’єкти енергетичної інфраструктури. Частина міста й області тимчасово залишилася без світла, води та тепла.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, яка ситуація в Одесі та області після масованого удару РФ. Також ми писали про те, що в Одесі почали відновлювати водо- та теплопостачання після російської атаки.