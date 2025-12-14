Відео
Головна Одеса Обстріл Одещини — що пошкодила Росія та яка ситуація зі світлом

Обстріл Одещини — що пошкодила Росія та яка ситуація зі світлом

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 22:48
Відновлення світла на Одещині після обстрілу — що відомо 14 грудня
Блекаут в Одесі. Фото: REUTERS/Nina Liashonok

Генеральний директор АТ "Оператор ринку" Олександр Гавва розповів про ситуацію в Одеській області після масованого обстрілу енергообʼєктів у ніч проти 13 грудня. Наразі подачу світла вдалося відновити для близько 100 тисяч абонентів.

Про це Олександр Гавва сказав в ефірі телемарафону у неділю, 14 грудня

Читайте також:

Російський обстріл Одещини 

Окупанти цілеспрямовано атакували обʼєкти розподілу та передачі електроенергії. Зокрема, йдеться про підстанції Укренерго.

Гавва повідомив, що загарбники пошкодили обʼєкти енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури. За його словами, аварійно-відновлювальні роботи розпочалися одразу після того, як дозволяла безпекова ситуація.

Для ліквідації наслідків ударів створили Антикризовий штаб, який координує відновлення та стабільну роботу енергетичної інфраструктури на півдні країни.

"Учора під керівництвом прем’єр-міністра України Юлії Свириденко відбулася координаційна нарада за участі профільних міністерств та керівництва енергетичних компаній. Заступник міністра енергетики України Олександр Вʼязовченко перебуває на Одещині та разом із МВС, ДСНС і профільними службами координує роботи з відновлення електропостачання", — розповів Гавва.

За добу фахівці змогли частково відновити подачу електроенергії на об’єкти критичної інфраструктури в Одесі та області.

Завдяки резервним схемам електропостачання світло знову зʼявилося майже у 100 тисяч споживачів. Тепло повернули понад 260 тисячам абонентів, тоді як газопостачання в регіоні функціонує без збоїв у штатному режимі.

Крім того, на Одещині діють 763 пункти незламності. А через тимчасову відсутність водопостачання в окремих районах організовано підвезення питної та технічної води.

"Наше першочергове завдання - якнайшвидше відновити електро- та теплопостачання для населення й забезпечити стабільну роботу об’єктів критичної інфраструктури. Енергетики працюють у посиленому режимі, з урахуванням безпекових обмежень, щоб мінімізувати наслідки ворожих атак", — додав Гавва.

Нагадаємо, 15 грудня в Одеській області будуть діяти аварійні відключення світла

Раніше в Укренерго повідомили, що графіки відключення світла діятимуть у більшості областях.

війна електроенергія Одеська область обстріли енергосистема світло
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
