Восстановление света в Одесской области после обстрела — что известно 14 декабря

Генеральный директор АО "Оператор рынка" Александр Гавва рассказал о ситуации в Одесской области после массированного обстрела энергообъектов в ночь на 13 декабря. На данный момент подачу света удалось восстановить для около 100 тысяч абонентов.

Об этом Александр Гавва сказал в эфире телемарафона в воскресенье, 14 декабря

Российский обстрел Одесской области

Оккупанты целенаправленно атаковали объекты распределения и передачи электроэнергии. В частности, речь идет о подстанциях Укрэнерго.

Гавва сообщил, что захватчики повредили объекты энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры. По его словам, аварийно-восстановительные работы начались сразу после того, как позволяла ситуация с безопасностью.

Для ликвидации последствий ударов создали Антикризисный штаб, который координирует восстановление и стабильную работу энергетической инфраструктуры на юге страны.

"Вчера под руководством премьер-министра Украины Юлии Свириденко состоялось координационное совещание с участием профильных министерств и руководства энергетических компаний. Заместитель министра энергетики Украины Александр Вязовченко находится в Одесской области и вместе с МВД, ГСЧС и профильными службами координирует работы по восстановлению электроснабжения", — рассказал Гавва.

За сутки специалисты смогли частично восстановить подачу электроэнергии на объекты критической инфраструктуры в Одессе и области.

Благодаря резервным схемам электроснабжения свет снова появился почти у 100 тысяч потребителей. Тепло вернули более 260 тысячам абонентов, тогда как газоснабжение в регионе функционирует без сбоев в штатном режиме.

Кроме того, в Одесской области действуют 763 пункта несокрушимости. А из-за временного отсутствия водоснабжения в отдельных районах организован подвоз питьевой и технической воды.

"Наша первоочередная задача — как можно быстрее восстановить электро- и теплоснабжение для населения и обеспечить стабильную работу объектов критической инфраструктуры. Энергетики работают в усиленном режиме, с учетом ограничений безопасности, чтобы минимизировать последствия вражеских атак", — добавил Гавва.

Напомним, 15 декабря в Одесской области будут действовать аварийные отключения света.

Ранее в Укрэнерго сообщили, что графики отключения света будут действовать в большинстве областей.