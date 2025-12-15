В Одесской области отменили движение пригородных поездов на 15-16 декабря

Поезд на вокзале в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области 15 и 16 декабря временно не будут курсировать четыре пригородных поезда. Решение приняли из-за восстановительных работ после российских атак. Маршруты этих поездов дублируются другими рейсами. Пассажирам советуют воспользоваться альтернативными сообщениями.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

Отмена маршрутов

15 и 16 декабря в Одесской области отменяют четыре пригородных поезда. Ограничения связаны с ремонтными и восстановительными работами в регионе после обстрелов РФ. В компании отметили, что это решение должно помочь стабилизировать работу железной дороги и уменьшить неудобства для пассажиров.

В эти дни не будут курсировать такие поезда:

№6208 Одесса-Главная — Раздельная-1. Альтернатива — поезд №6252 Одесса-Главная — Раздельная-1 — Вапнярка.

№6207 Раздельная-1 — Одесса-Главная. Альтернатива — №6255 Вапнярка — Раздельная-1 — Одесса-Главная.

№6254 Одесса-Главная — Подольск. Альтернатива — №6252 Одесса-Главная — Подольск — Вапнярка и №6202 Одесса-Главная — Раздельная-1.

№6257 Подольск — Одесса-Главная. Альтернатива — №6259 Вапнярка — Подольск — Одесса-Главная.

Отметим, в ночь на 13 декабря Одесса и область подверглись массированной воздушной атаке РФ. Российские войска применили дроны и ракеты в несколько волн. В результате ударов были повреждены жилые дома, административные сооружения и объекты энергетической инфраструктуры. Часть города и области временно осталась без света, воды и тепла.

