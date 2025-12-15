Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине не курсирует часть электричек — какие именно

На Одесчине не курсирует часть электричек — какие именно

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 09:16
В Одесской области отменили движение пригородных поездов на 15-16 декабря
Поезд на вокзале в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области 15 и 16 декабря временно не будут курсировать четыре пригородных поезда. Решение приняли из-за восстановительных работ после российских атак. Маршруты этих поездов дублируются другими рейсами. Пассажирам советуют воспользоваться альтернативными сообщениями.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

Реклама
Читайте также:

Отмена маршрутов

15 и 16 декабря в Одесской области отменяют четыре пригородных поезда. Ограничения связаны с ремонтными и восстановительными работами в регионе после обстрелов РФ. В компании отметили, что это решение должно помочь стабилизировать работу железной дороги и уменьшить неудобства для пассажиров.

В эти дни не будут курсировать такие поезда:

  • №6208 Одесса-Главная — Раздельная-1. Альтернатива — поезд №6252 Одесса-Главная — Раздельная-1 — Вапнярка.
  • №6207 Раздельная-1 — Одесса-Главная. Альтернатива — №6255 Вапнярка — Раздельная-1 — Одесса-Главная.
  • №6254 Одесса-Главная — Подольск. Альтернатива — №6252 Одесса-Главная — Подольск — Вапнярка и №6202 Одесса-Главная — Раздельная-1.
  • №6257 Подольск — Одесса-Главная. Альтернатива — №6259 Вапнярка — Подольск — Одесса-Главная.

Отметим, в ночь на 13 декабря Одесса и область подверглись массированной воздушной атаке РФ. Российские войска применили дроны и ракеты в несколько волн. В результате ударов были повреждены жилые дома, административные сооружения и объекты энергетической инфраструктуры. Часть города и области временно осталась без света, воды и тепла.

Напомним, мы сообщали о том, какая ситуация в Одессе и области после массированного удара РФ. Также мы писали о том, что в Одессе начали восстанавливать водо- и теплоснабжение после российской атаки.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы атака Электричество
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации