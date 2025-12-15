Стан енергосистеми України 15 грудня: що зі світлом на півдні

Чоловік сидить зі свічкою під час блекауту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Станом на ранок 15 грудня енергосистема України залишається складною, але контрольованою. Наймасованішої атаки за вихідні зазнала Одещина — ворог бив по підстанціях і мережах передачі. Частина південних регіонів тимчасово залишалася без світла. Енергетики працюють безперервно, щоб відновити подачу електроенергії.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Ольга Юхимчук.

Ситуація зі світлом

За словами Ольги Юхимчук, Росія щодня атакує об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії, особливо в прифронтових і прикордонних регіонах. Упродовж вихідних Одеська область зазнала однієї з найпотужніших атак. Під ударами опинилися об’єкти розподілу та передачі електроенергії, зокрема підстанції НЕК "Укренерго". Тимчасово без світла залишалися споживачі Одещини, Миколаївщини та Херсонщини. Пошкоджень також зазнали об’єкти транспортної, промислової та цивільної інфраструктури.

"Ситуація складна, але контрольована. Аварійно-відновлювальні роботи розпочалися одразу, щойно це дозволила безпекова ситуація", — зазначила Ольга Юхимчук.

За вихідні енергетикам вдалося відновити електропостачання для понад 184 тисяч споживачів і об’єктів критичної інфраструктури в Одесі та області, зокрема для водо- та теплопостачання. Водночас без світла в регіоні залишається понад 430 тисяч абонентів. Роботи тривають цілодобово. На Миколаївщині електропостачання вже повернули для понад 345 тисяч споживачів. У більшості регіонів країни, окрім півдня, ситуація поступово покращується. У деяких областях через наслідки обстрілів продовжують діяти погодинні графіки відключень.

