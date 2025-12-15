Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Робота пунктів незламності на Одещині — скільки людей відвідали

Робота пунктів незламності на Одещині — скільки людей відвідали

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 10:59
Пункти незламності ДСНС на Одещині: адреси й умови роботи
Люди заряджають гаджети у пункті незламності. Фото: Новини.LIVE

Після атаки у ніч на 13 грудня Одеса та область залишилися без світла. Наразі у регіоні працюють "Пункти незламності", де можна зарядити гаджети, зігрітися та випити гарячі напої. Зокрема це можна зробити на базі пожежно-рятувальних частин, де надзвичайники готові приймати людей у будь-який момент. Лише за кілька днів ці локації відвідали близько двох тисяч мешканців. Найбільше відвідувачів зафіксували в Одесі.

Про це повідомила речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна.

Реклама
Читайте також:

Робота пунктів незламності

Наразі в Одеській області функціонують 43 пункти незламності ДСНС. Усі вони стаціонарні та розгорнуті на базі пожежних частин. За потреби пункти можуть почати роботу максимум за пів години. Тут люди можуть підзарядити телефони та інші електроприлади, випити чаю або кави, а також перечекати відключення світла. Для родин із дітьми в кожному пункті облаштовані дитячі куточки, адже відвідувачі часто залишаються там надовго. За словами речниці Головного управління ДСНС в Одеській області Марини Аверіної, за останні кілька днів пункти відвідали майже дві тисячі людей, і більшість із них — мешканці обласного центру.

"Пункти незламності відпрацювати доки буде в цьому потреба", — зазначила вона.

Допомога для Одеси

В Одесу на допомогу прибули наші колеги з різних областей України. В ДСНС зазначили, що усі райони міста забезпечені автоцистернами, аби одесити могли набрати води. Колеги також передали генератори, які допомагають забезпечувати живлення котелень і відновлювати життєво важливі ресурси в місті.

Ситуація після обстрілу

За словами керівника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака без тепла наразі залишаються близько 20 тисяч мешканців. Роботи по відновленню тривають. Водопостачання працює.

Нагадаємо, ми повідомляли, що через проблеми з електропостачанням після обстрілу на Одещині не курсує частина електричок. Також ми писали про те, які прогнози по світлу на Одещині дають експерти.

Одеса ДСНС Одеська область Новини Одеси допомога світло
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації