Работа пунктов несокрушимости в Одесчине — сколько людей посетили

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 10:59
Пункты несокрушимости ГСЧС в Одесской области: адреса и условия работы
Люди заряжают гаджеты в пункте несокрушимости. Фото: Новини.LIVE

После атаки в ночь на 13 декабря Одесса и область остались без света. Сейчас в регионе работают "Пункты несокрушимости", где можно зарядить гаджеты, согреться и выпить горячие напитки. В частности это можно сделать на базе пожарно-спасательных частей, где чрезвычайники готовы принимать людей в любой момент. Только за несколько дней эти локации посетили около двух тысяч жителей. Больше всего посетителей зафиксировали в Одессе.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина.

Читайте также:

Работа пунктов несокрушимости

Сейчас в Одесской области функционируют 43 пункта несокрушимости ГСЧС. Все они стационарные и развернуты на базе пожарных частей. При необходимости пункты могут начать работу максимум за полчаса. Здесь люди могут подзарядить телефоны и другие электроприборы, выпить чаю или кофе, а также переждать отключение света. Для семей с детьми в каждом пункте обустроены детские уголки, ведь посетители часто остаются там надолго. По словам пресс-секретаря Главного управления ГСЧС в Одесской области Марины Авериной, за последние несколько дней пункты посетили почти две тысячи человек, и большинство из них — жители областного центра.

"Пункты несокрушимости отработают пока будет в этом необходимость", — отметила она.

Помощь для Одессы

В Одессу на помощь прибыли наши коллеги из разных областей Украины. В ГСЧС отметили, что все районы города обеспечены автоцистернами, чтобы одесситы могли набрать воды. Коллеги также передали генераторы, которые помогают обеспечивать питание котельных и восстанавливать жизненно важные ресурсы в городе.

Ситуация после обстрела

По словам руководителя Одесской городской военной администрации Сергея Лысака без тепла сейчас остаются около 20 тысяч жителей. Работы по восстановлению продолжаются. Водоснабжение работает.

Напомним, мы сообщали, что из-за проблем с электроснабжением после обстрела в Одесской области не курсирует часть электричек. Также мы писали о том, какие прогнозы по свету в Одесской области дают эксперты.

Автор:
Автор:
Долженко Екатерина
