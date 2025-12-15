Блэкауты в Одессе - где зарядить телефон и ноутбук во время отключений

Мужчины заряжают телефоны. Фото: Новини.LIVE

После массированной атаки на Одессу в ночь на 13 декабря город снова погрузился в темноту. Тысячи одесситов остались без электроснабжения, тепла, а в отдельных районах — и без воды. Эти условия в очередной раз заставили жителей искать точки опоры прямо в городе. Когда в домах исчезают свет, тепло и интернет, привычные бытовые вещи — приготовление пищи, зарядка телефона или возможность согреться — превращаются в настоящий вызов.

В таких обстоятельствах пункты несокрушимости становятся не только местами технической помощи, но и пространством совместного выживания и поддержки. Сейчас в Одессе работает более 400 таких пунктов. Журналисты Новини.LIVE посетили несколько локаций, чтобы узнать, сколько времени нужно для зарядки гаджетов и как одесситы справляются с темнотой и холодом.

Пункты несокрушимости в Одессе

В пунктах несокрушимости здесь люди делятся розетками, теплом, новостями и терпением. Светлана живет в доме, который обесточен уже несколько дней. Говорит, дома сейчас нет никакой возможности вести нормальный быт. Без электроэнергии остались все базовые вещи — от холодильника до плиты. Поэтому люди вынуждены перебиваться самым простым и планировать каждый день буквально по часам.

"Здесь так и проводим все день телефон заряжаем, а вот дома электроплита, холодильник, бойлер — все отключено, ничего не работает. Не на чем приготовить еду, поэтому перебиваемся чем, можем. Я вчера немного взяла в "Таврии", хорошо что там были, хлебчик и к нему — пока нормально, справляемся", — рассказывает жительница обесточенного дома, Светлана.

Жительница обесточенного дома, Светлана о ситуации в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Пункт несокрушимости для нее стал местом ежедневной рутины. Светлана приходит сюда прежде всего, чтобы зарядить телефон — единственное средство связи с родными и источник новостей. Говорит, иногда приходится приходить очень рано, чтобы занять место у розетки.

"У меня только телефон, поэтому один раз в день прихожу заряжаться. Сейчас он очень медленно заряжается — часа три, наверное, точно надо. И сегодня утром пришла, чтобы первой занять место, в половине восьмого. Но уже, не первая была", — добавляет женщина.

Вывеска одного из пунктов несокрушимости. Фото: Новини.LIVE

Отопление в Одесских домах

Жительница, Любовь, рассказывает, что их дом живет без света уже четвертые сутки. Вода появлялась с перебоями, а об отоплении пока речь не идет. Температура в квартире опустилась до уровня, когда приходится постоянно ходить в теплой одежде.

"Четвертые сутки уже такие, тяжелые. Вода есть — день не было, а потом ночью пошло. А света уже четыре дня нет, как и отопления. У нас в комнате 18 градусов, в кухне — 15, в ванной, видимо, сейчас 12 вообще. Очень холодно, одеваемся теплее и так ходим по дому", — говорит Любовь.

Жительница обесточенного дома, Любовь о температуре в квартире. Фото: Новини.LIVE

В пунктах несокрушимости собираются десятки людей одновременно. Кто-то приходит только зарядить телефон, кто-то — работать или учиться. Одесситы приносят с собой удлинители, планшеты, ноутбуки и термосы. Для многих это единственное место, где можно почувствовать хоть какую-то стабильность.

"Вчера было очень много людей здесь. Я пришла — как раз место было, но удлинителей очень много. Заряжаю телефон, планшет. Я люблю смотреть YouTube дома, а сейчас света нет, то только так и развлекаюсь", — делится одесситка Светлана.

Жительница обесточенного дома, Светлана об очередях в пунктах несокрушимости. Фото: Новини.LIVE

Как одесситы готовят еду без электричества

Быт без электричества заставляет одесситов возвращаться к самым простым решениям. Люди готовят еду на туристических горелках, едят сухие продукты и пытаются экономить тепло. Даже чай или кофе становятся маленькой победой над обстоятельствами.

"Ну, дети купили мне такую, как водку — горелку. И чай, и кофе варим на водке. А есть — в сухом виде, перебиваемся бутербродами", — рассказывает Светлана.

Приготовление еды на газовой плите. Фото: Новини.LIVE

Работа школе в Одессе

Несмотря на сложные условия, работа пунктов несокрушимости в Одессе продолжается, в том числе и на базе учебных заведений. Директор лицея №11 говорит, что заведение сейчас работает очно, ведь имеет генераторы и укрытия. Дети учатся, когда нет воздушной тревоги, а во время опасности спускаются в безопасные помещения.

"Сейчас работаем очно. Старшие детки — 5 и 9 классы — учатся, свет есть. Когда нет тревоги, также есть генераторы. Мы заводим детей в укрытие — там есть свет. Так что у нас все... мы всем обеспечены", — отмечает директор лицея №11.

Зарядные устройства в пункте несокрушимости. Фото: Новини.LIVE

Количество посетителей пункта несокрушимости при лицее растет ежедневно. Сюда приходят и дети, и взрослые - с телефонами, планшетами, ноутбуками. По словам руководительницы заведения, поток людей постоянно меняется, но общее количество посетителей за сутки может достигать нескольких сотен.

"Мы считали: вчера до одиннадцати часов было 45 человек, потом — до 50. Одни уходят, другие приходят. За день, пожалуй, где-то 250 человек было. Детей много — им нужны гаджеты. А вечером уже больше приходят взрослые с ноутбуками, поработать, зарядиться", — говорит директор.

Мужчина сидит возле розетки. Фото: Новини.LIVE

Чтобы пункт работал без перебоев, персонал постоянно координирует процесс. Кто-то следит за порядком, кто-то помогает с удлинителями или напитками. В таких условиях важно не только обеспечить электричество, но и создать ощущение поддержки.

"Мы все вместе здесь, потому что когда много людей, нужно контролировать, что-то регулировать. Кому-то чай, кофе, где-то добавить еще один удлинитель, чтобы всем было хорошо", — подытоживает директор лицея №11.

Чай и печенье в одном из Одесских пунктов несокрушимости. Фото: Новини.LIVE

Пункты несокрушимости в Одессе в очередной раз доказывают: даже в самые сложные моменты город держится благодаря взаимной поддержке. Свет, тепло и заряженный телефон здесь становятся не просто удобством, а символом стойкости и способности выстоять вместе.

