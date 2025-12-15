Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Блэкауты в Одессе — где горожане могут зарядить свои гаджеты

Блэкауты в Одессе — где горожане могут зарядить свои гаджеты

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 22:33
Блэкауты в Одессе - где зарядить телефон и ноутбук во время отключений
Мужчины заряжают телефоны. Фото: Новини.LIVE

После массированной атаки на Одессу в ночь на 13 декабря город снова погрузился в темноту. Тысячи одесситов остались без электроснабжения, тепла, а в отдельных районах — и без воды. Эти условия в очередной раз заставили жителей искать точки опоры прямо в городе. Когда в домах исчезают свет, тепло и интернет, привычные бытовые вещи — приготовление пищи, зарядка телефона или возможность согреться — превращаются в настоящий вызов.

В таких обстоятельствах пункты несокрушимости становятся не только местами технической помощи, но и пространством совместного выживания и поддержки. Сейчас в Одессе работает более 400 таких пунктов. Журналисты Новини.LIVE посетили несколько локаций, чтобы узнать, сколько времени нужно для зарядки гаджетов и как одесситы справляются с темнотой и холодом.

Реклама
Читайте также:

Пункты несокрушимости в Одессе

В пунктах несокрушимости здесь люди делятся розетками, теплом, новостями и терпением. Светлана живет в доме, который обесточен уже несколько дней. Говорит, дома сейчас нет никакой возможности вести нормальный быт. Без электроэнергии остались все базовые вещи — от холодильника до плиты. Поэтому люди вынуждены перебиваться самым простым и планировать каждый день буквально по часам.

"Здесь так и проводим все день телефон заряжаем, а вот дома электроплита, холодильник, бойлер — все отключено, ничего не работает. Не на чем приготовить еду, поэтому перебиваемся чем, можем. Я вчера немного взяла в "Таврии", хорошо что там были, хлебчик и к нему — пока нормально, справляемся", — рассказывает жительница обесточенного дома, Светлана.

заголовок - фото 1
Жительница обесточенного дома, Светлана о ситуации в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Пункт несокрушимости для нее стал местом ежедневной рутины. Светлана приходит сюда прежде всего, чтобы зарядить телефон — единственное средство связи с родными и источник новостей. Говорит, иногда приходится приходить очень рано, чтобы занять место у розетки.

"У меня только телефон, поэтому один раз в день прихожу заряжаться. Сейчас он очень медленно заряжается — часа три, наверное, точно надо. И сегодня утром пришла, чтобы первой занять место, в половине восьмого. Но уже, не первая была", — добавляет женщина.

заголовок - фото 2
Вывеска одного из пунктов несокрушимости. Фото: Новини.LIVE

Отопление в Одесских домах

Жительница, Любовь, рассказывает, что их дом живет без света уже четвертые сутки. Вода появлялась с перебоями, а об отоплении пока речь не идет. Температура в квартире опустилась до уровня, когда приходится постоянно ходить в теплой одежде.

"Четвертые сутки уже такие, тяжелые. Вода есть — день не было, а потом ночью пошло. А света уже четыре дня нет, как и отопления. У нас в комнате 18 градусов, в кухне — 15, в ванной, видимо, сейчас 12 вообще. Очень холодно, одеваемся теплее и так ходим по дому", — говорит Любовь.

заголовок - фото 3
Жительница обесточенного дома, Любовь о температуре в квартире. Фото: Новини.LIVE

В пунктах несокрушимости собираются десятки людей одновременно. Кто-то приходит только зарядить телефон, кто-то — работать или учиться. Одесситы приносят с собой удлинители, планшеты, ноутбуки и термосы. Для многих это единственное место, где можно почувствовать хоть какую-то стабильность.

"Вчера было очень много людей здесь. Я пришла — как раз место было, но удлинителей очень много. Заряжаю телефон, планшет. Я люблю смотреть YouTube дома, а сейчас света нет, то только так и развлекаюсь", — делится одесситка Светлана.

заголовок - фото 4
Жительница обесточенного дома, Светлана об очередях в пунктах несокрушимости. Фото: Новини.LIVE

Как одесситы готовят еду без электричества

Быт без электричества заставляет одесситов возвращаться к самым простым решениям. Люди готовят еду на туристических горелках, едят сухие продукты и пытаются экономить тепло. Даже чай или кофе становятся маленькой победой над обстоятельствами.

"Ну, дети купили мне такую, как водку — горелку. И чай, и кофе варим на водке. А есть — в сухом виде, перебиваемся бутербродами", — рассказывает Светлана.

Блэкауты в Одессе — где горожане могут зарядить свои гаджеты - фото 5
Приготовление еды на газовой плите. Фото: Новини.LIVE

Работа школе в Одессе

Несмотря на сложные условия, работа пунктов несокрушимости в Одессе продолжается, в том числе и на базе учебных заведений. Директор лицея №11 говорит, что заведение сейчас работает очно, ведь имеет генераторы и укрытия. Дети учатся, когда нет воздушной тревоги, а во время опасности спускаются в безопасные помещения.

"Сейчас работаем очно. Старшие детки — 5 и 9 классы — учатся, свет есть. Когда нет тревоги, также есть генераторы. Мы заводим детей в укрытие — там есть свет. Так что у нас все... мы всем обеспечены", — отмечает директор лицея №11.

заголовок - фото 5
Зарядные устройства в пункте несокрушимости. Фото: Новини.LIVE

Количество посетителей пункта несокрушимости при лицее растет ежедневно. Сюда приходят и дети, и взрослые - с телефонами, планшетами, ноутбуками. По словам руководительницы заведения, поток людей постоянно меняется, но общее количество посетителей за сутки может достигать нескольких сотен.

"Мы считали: вчера до одиннадцати часов было 45 человек, потом — до 50. Одни уходят, другие приходят. За день, пожалуй, где-то 250 человек было. Детей много — им нужны гаджеты. А вечером уже больше приходят взрослые с ноутбуками, поработать, зарядиться", — говорит директор.

заголовок - фото 6
Мужчина сидит возле розетки. Фото: Новини.LIVE

Чтобы пункт работал без перебоев, персонал постоянно координирует процесс. Кто-то следит за порядком, кто-то помогает с удлинителями или напитками. В таких условиях важно не только обеспечить электричество, но и создать ощущение поддержки.

"Мы все вместе здесь, потому что когда много людей, нужно контролировать, что-то регулировать. Кому-то чай, кофе, где-то добавить еще один удлинитель, чтобы всем было хорошо", — подытоживает директор лицея №11.

заголовок - фото 7
Чай и печенье в одном из Одесских пунктов несокрушимости. Фото: Новини.LIVE

Пункты несокрушимости в Одессе в очередной раз доказывают: даже в самые сложные моменты город держится благодаря взаимной поддержке. Свет, тепло и заряженный телефон здесь становятся не просто удобством, а символом стойкости и способности выстоять вместе.

Ранее мы писали, повысится ли цена за электроэнергию в Одессе в январе. А также, о том почему в Одесской области двое детей попали в больницу из-за генераторов.

Одесса обстрелы Новости Одессы война в Украине отключения света свет блэкаут Электричество
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации