Отравление угарным газом в Черноморске: пострадали дети

На Одесчине двое детей попали в больницу из-за генератора
В Черноморске Одесской области двое детей попали в больницу из-за отравления угарным газом. Инцидент произошел утром из-за работы генератора. Детей госпитализировали в больницу.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.
Отравление угарным газом
Происшествие произошло сегодня утром, 15 декабря, в городе Черноморск Одесской области. В результате работы генератора угарным газом отравились двое детей 2012 года рождения. Детей доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас состояние пострадавших стабильное, угрозы для жизни нет.
Как безопасно пользоваться генератором
Угарный газ не имеет запаха и цвета, поэтому отравление может произойти незаметно. В условиях отключений электроэнергии важно строго соблюдать правила безопасности при использовании генераторов.
Правила использования:
- Используйте генератор только на открытом воздухе.
- Не включайте его в помещениях, подвалах, гаражах или вблизи окон и дверей. Обеспечьте расстояние не менее 6 метров от зданий.
- Регулярно проверяйте исправность оборудования.
- По возможности установите датчик угарного газа.
Что делать при отравлении угарным газом
- Немедленно выведите пострадавшего на свежий воздух.
- Откройте окна и двери для проветривания.
- Вызовите скорую помощь по номеру 103.
- Обеспечьте человеку покой и тепло до приезда медиков.
Напомним, мы сообщали, что в Одесской области будут судить врачей, из-за халатности которых погиб младенец. Также мы писали, что жительница Ровенской области убила собственного малыша.
Читайте Новини.LIVE!