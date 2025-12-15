Отравление угарным газом в Черноморске: пострадали дети

Генератор на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Черноморске Одесской области двое детей попали в больницу из-за отравления угарным газом. Инцидент произошел утром из-за работы генератора. Детей госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Отравление угарным газом

Происшествие произошло сегодня утром, 15 декабря, в городе Черноморск Одесской области. В результате работы генератора угарным газом отравились двое детей 2012 года рождения. Детей доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас состояние пострадавших стабильное, угрозы для жизни нет.

Как безопасно пользоваться генератором

Угарный газ не имеет запаха и цвета, поэтому отравление может произойти незаметно. В условиях отключений электроэнергии важно строго соблюдать правила безопасности при использовании генераторов.

Правила использования:

Используйте генератор только на открытом воздухе.

Не включайте его в помещениях, подвалах, гаражах или вблизи окон и дверей. Обеспечьте расстояние не менее 6 метров от зданий.

Регулярно проверяйте исправность оборудования.

По возможности установите датчик угарного газа.

Что делать при отравлении угарным газом

Немедленно выведите пострадавшего на свежий воздух.

Откройте окна и двери для проветривания.

Вызовите скорую помощь по номеру 103.

Обеспечьте человеку покой и тепло до приезда медиков.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области будут судить врачей, из-за халатности которых погиб младенец. Также мы писали, что жительница Ровенской области убила собственного малыша.