Смерть младенца в Одесской области: дело врачей передали в суд

В Одесской области во время родов погиб новорожденный ребенок. Следствие считает, что состояние роженицы и ребенка ухудшилось из-за действий медиков. Обвиняемым грозит реальный срок заключения.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Смертельные роды

Следователи завершили досудебное расследование по делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи во время родов. На скамью подсудимых отправили временно исполняющую обязанности заведующей акушерско-гинекологическим отделением и двух врачей-акушеров-гинекологов. По данным следствия, медики не в полном объеме обследовали пациентку на 40-41 неделе беременности. Они с опозданием установили, что плод в утробе матери испытывает недостаток кислорода. Операцию кесарева сечения провели слишком поздно — ребенок уже был мертвым.

Как накажут

Правоохранители собрали достаточно доказательств, в частности результаты нескольких длительных судебных экспертиз. На их основании трем медикам предъявили обвинение в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей из-за халатного отношения, что привело к тяжелым последствиям для ребенка. Действия обвиняемых квалифицировали по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься медицинской деятельностью на такой же срок. Обвинительный акт уже передали в суд.

Напомним, мы сообщали, что на Ровенщине судили женщину, которая убила своего новорожденного ребенка. Также мы писали о том, что в стоматологии столицы умер 7-летний мальчик.