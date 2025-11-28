Видео
Тело ребенка в морозильнике — суд вынес приговор одесситам

Тело ребенка в морозильнике — суд вынес приговор одесситам

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 15:15
Приговор одесской паре за смерть малыша и сокрытие тела
Осужденные за убийство. Фото: Одесская областная прокуратура

В Пересыпском районе Одессы погиб малыш, из-за равнодушия матери и ее сожителя. Тело ребенка они пытались скрыть, положив его в морозильник. Суд признал их вину по нескольким статьям и назначил длительные сроки заключения. Старшая сестренка погибшего сейчас находится под опекой отца.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Убийство ребенка

Трагедия произошла в Пересыпском районе Одессы, когда полицейские обнаружили в квартире в Пересыпском районе тело мальчика возрастом 1 год и 3 месяца. Малыш проживал вместе с сестренкой, 18-летней матерью и ее 44-летним сожителем, который ранее много лет провел в тюрьме за имущественные преступления. Во время следствия установили, что ребенок получил тяжелые ожоги из-за недосмотра матери. Мальчик потерял сознание и имел проблемы с дыханием, но взрослые не обратились к медикам. Спасти его уже было невозможно — он умер от ожоговой болезни, осложненной жировой эмболией.

Чтобы скрыть смерть малыша, сожитель матери, находясь под действием наркотиков, завернул тело в пленку, положил в сумку и спрятал в морозильник. Там оно пролежало около двух недель, пока его не нашли правоохранители.

Как наказали

Обоих взрослых задержали. Следователи собрали достаточно доказательств, включая результаты ряда экспертиз. Женщине предъявили обвинение за оставление ребенка без помощи и за злостное невыполнение родительских обязанностей. Ее сожителю инкриминировали те же действия, а также надругательство над телом умершего.

Суд признал обоих виновными: женщина проведет за решеткой 9 лет и 8 месяцев, мужчина — 9 лет и 10 месяцев. Двухлетнюю девочку, которая также жила в квартире, сейчас воспитывает ее биологический отец.

Напомним, мы сообщали, что оккупанты убили 5 воинов ВСУ. Также мы писали, что дочь Ирины Фарион рассказала о том, что могло стать мотивом для убийства ее матери.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
