Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Тіло дитини в морозильнику — суд виніс вирок одеситам

Тіло дитини в морозильнику — суд виніс вирок одеситам

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 15:15
Вирок одеській парі за смерть малюка та приховування тіла
Засуджені за вбивство. Фото: Одеська обласна прокуратура

У Пересипському районі Одеси загинув малюк, через байдужість матері та її співмешканця. Тіло дитини вони намагалися приховати, поклавши його в морозильник. Суд визнав їхню провину за кількома статтями та призначив тривалі строки ув’язнення. Старша сестричка загиблого зараз перебуває під опікою батька.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Вбивство дитини

Трагедія сталася в Пересипському районі Одеси, коли поліцейські виявили у квартирі в Пересипському районі тіло хлопчика віком 1 рік і 3 місяці. Малюк проживав разом із сестричкою, 18-річною матір’ю та її 44-річним співмешканцем, який раніше багато років провів у в’язниці за майнові злочини. Під час слідства встановили, що дитина отримала тяжкі опіки через недогляд матері. Хлопчик втратив свідомість і мав проблеми з диханням, але дорослі не звернулися до медиків. Врятувати його вже було неможливо — він помер від опікової хвороби, ускладненої жировою емболією.

Щоб приховати смерть малюка, співмешканець матері, перебуваючи під дією наркотиків, загорнув тіло у плівку, поклав у сумку та сховав у морозильник. Там воно пролежало близько двох тижнів, доки його не знайшли правоохоронці.

Як покарали

Обох дорослих затримали. Слідчі зібрали достатньо доказів, включно з результатами низки експертиз. Жінці висунули обвинувачення за залишення дитини без допомоги та за злісне невиконання батьківських обов’язків. Її співмешканцеві інкримінували ті самі дії, а також наругу над тілом померлого.

Суд визнав обох винними: жінка проведе за ґратами 9 років і 8 місяців, чоловік — 9 років і 10 місяців. Дворічну дівчинку, яка також мешкала у квартирі, нині виховує її біологічний батько.

Нагадаємо, ми повідомляли, що окупанти вбили 5 воїнів ЗСУ. Також ми писали, що донька Ірини Фаріон розповіла про те, що могло стати мотивом для вбивства її матері.

Одеса смерть вбивство Одеська область Новини Одеси дитина вбивця
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації