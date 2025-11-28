Вирок одеській парі за смерть малюка та приховування тіла

Засуджені за вбивство. Фото: Одеська обласна прокуратура

У Пересипському районі Одеси загинув малюк, через байдужість матері та її співмешканця. Тіло дитини вони намагалися приховати, поклавши його в морозильник. Суд визнав їхню провину за кількома статтями та призначив тривалі строки ув’язнення. Старша сестричка загиблого зараз перебуває під опікою батька.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Вбивство дитини

Трагедія сталася в Пересипському районі Одеси, коли поліцейські виявили у квартирі в Пересипському районі тіло хлопчика віком 1 рік і 3 місяці. Малюк проживав разом із сестричкою, 18-річною матір’ю та її 44-річним співмешканцем, який раніше багато років провів у в’язниці за майнові злочини. Під час слідства встановили, що дитина отримала тяжкі опіки через недогляд матері. Хлопчик втратив свідомість і мав проблеми з диханням, але дорослі не звернулися до медиків. Врятувати його вже було неможливо — він помер від опікової хвороби, ускладненої жировою емболією.

Щоб приховати смерть малюка, співмешканець матері, перебуваючи під дією наркотиків, загорнув тіло у плівку, поклав у сумку та сховав у морозильник. Там воно пролежало близько двох тижнів, доки його не знайшли правоохоронці.

Як покарали

Обох дорослих затримали. Слідчі зібрали достатньо доказів, включно з результатами низки експертиз. Жінці висунули обвинувачення за залишення дитини без допомоги та за злісне невиконання батьківських обов’язків. Її співмешканцеві інкримінували ті самі дії, а також наругу над тілом померлого.

Суд визнав обох винними: жінка проведе за ґратами 9 років і 8 місяців, чоловік — 9 років і 10 місяців. Дворічну дівчинку, яка також мешкала у квартирі, нині виховує її біологічний батько.

