Смерть немовляти на Одещині: справу лікарів передали до суду

Правоохоронець біля медзакладу. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині під час пологів загинула новонароджена дитина. Слідство вважає, що стан породіллі та дитини погіршився через дії медиків. Обвинуваченим загрожує реальний термін ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Смертельні пологи

Слідчі завершили досудове розслідування у справі про неналежне надання медичної допомоги під час пологів. На лаву підсудних відправили тимчасову виконувачку обов’язків завідувачки акушерсько-гінекологічного відділення та двох лікарів-акушерів-гінекологів. За даними слідства, медики не в повному обсязі обстежили пацієнтку на 40–41 тижні вагітності. Вони із запізненням встановили, що плід в утробі матері відчуває нестачу кисню. Операцію кесаревого розтину провели надто пізно — дитина вже була мертвою.

Як покарають

Правоохоронці зібрали достатньо доказів, зокрема результати кількох тривалих судових експертиз. На їхній підставі трьом медикам висунули обвинувачення у неналежному виконанні професійних обов’язків через недбале ставлення, що призвело до тяжких наслідків для дитини. Дії обвинувачених кваліфікували за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з можливим позбавленням права обіймати певні посади або займатися медичною діяльністю на такий самий строк. Обвинувальний акт уже передали до суду.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Рівненщині судили жінку, яка вбила свою новонароджену дитину. Також ми писали про те, що у стоматології столиці помер 7-річний хлопчик.