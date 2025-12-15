Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Смерть немовляти під час пологів — на Одещині судитимуть лікарів

Смерть немовляти під час пологів — на Одещині судитимуть лікарів

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 13:41
Смерть немовляти на Одещині: справу лікарів передали до суду
Правоохоронець біля медзакладу. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині під час пологів загинула новонароджена дитина. Слідство вважає, що стан породіллі та дитини погіршився через дії медиків. Обвинуваченим загрожує реальний термін ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Смертельні пологи

Слідчі завершили досудове розслідування у справі про неналежне надання медичної допомоги під час пологів. На лаву підсудних відправили тимчасову виконувачку обов’язків завідувачки акушерсько-гінекологічного відділення та двох лікарів-акушерів-гінекологів. За даними слідства, медики не в повному обсязі обстежили пацієнтку на 40–41 тижні вагітності. Вони із запізненням встановили, що плід в утробі матері відчуває нестачу кисню. Операцію кесаревого розтину провели надто пізно — дитина вже була мертвою.

Як покарають

Правоохоронці зібрали достатньо доказів, зокрема результати кількох тривалих судових експертиз. На їхній підставі трьом медикам висунули обвинувачення у неналежному виконанні професійних обов’язків через недбале ставлення, що призвело до тяжких наслідків для дитини. Дії обвинувачених кваліфікували за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з можливим позбавленням права обіймати певні посади або займатися медичною діяльністю на такий самий строк. Обвинувальний акт уже передали до суду.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Рівненщині судили жінку, яка вбила свою новонароджену дитину. Також ми писали про те, що у стоматології столиці помер 7-річний хлопчик.

Одеса смерть Одеська область Новини Одеси дитина новонароджені судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації