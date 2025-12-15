Відео
Головна Одеса На Одещині двоє дітей потрапили до лікарні через генератор

На Одещині двоє дітей потрапили до лікарні через генератор

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 14:11
Отруєння чадним газом у Чорноморську: постраждали діти
Генератор на вулиці. Фото ілюстративнре: Новини.LIVE

У Чорноморську на Одещині двоє дітей потрапили до лікарні через отруєння чадним газом. Інцидент стався вранці через роботу генератора. Дітей госпіталізували до лікарні.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Одещини.

Отруєння чадним газом

Подія сталася сьогодні вранці, 15 грудня, у місті Чорноморськ Одеської області. Внаслідок роботи генератора чадним газом отруїлися двоє дітей 2012 року народження. Дітей доправили до лікарні, де їм надали необхідну медичну допомогу. Наразі стан постраждалих стабільний, загрози для життя немає.

Як безпечно користуватися генератором

Чадний газ не має запаху й кольору, тому отруєння може статися непомітно. В умовах відключень електроенергії важливо суворо дотримуватися правил безпеки під час використання генераторів.

Правила використання:

  • Використовуйте генератор лише на відкритому повітрі.
  • Не вмикайте його в приміщеннях, підвалах, гаражах або поблизу вікон і дверей. • Забезпечте відстань не менше 6 метрів від будівель.
  • Регулярно перевіряйте справність обладнання.
  • За можливості встановіть датчик чадного газу.

Що робити при отруєнні чадним газом

  • Негайно виведіть постраждалого на свіже повітря.
  • Відкрийте вікна та двері для провітрювання.
  • Викличте швидку допомогу за номером 103.
  • Забезпечте людині спокій і тепло до приїзду медиків.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судитимуть лікарів, через недбалість яких загинуло немовля. Також ми писали, що жителька Рівненещини вбила власного малюка.

Одеса отруєння Одеська область Новини Одеси генератори блекаут
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
