Блекаути в Одесі - де зарядити телефон і ноутбук під час відключень

Чоловіки заряджають телефони. Фото: Новини.LIVE

Після масованої атаки на Одесу в ніч на 13 грудня місто знову занурилося в темряву. Тисячі одеситів залишилися без електропостачання, тепла, а в окремих районах — і без води. Ці умови вкотре змусили мешканців шукати точки опори просто в місті. Коли в оселях зникають світло, тепло та інтернет, звичні побутові речі — приготування їжі, зарядка телефону чи можливість зігрітися — перетворюються на справжній виклик.

У таких обставинах пункти незламності стають не лише місцями технічної допомоги, а й простором спільного виживання та підтримки. Нині в Одесі працює понад 400 таких пунктів. Журналісти Новини.LIVE відвідали кілька локацій, аби дізнатися, скільки часу потрібно для зарядки гаджетів і як одесити справляються з темрявою та холодом.

Пункти незламності в Одесі

У пунктах незламності тут люди діляться розетками, теплом, новинами й терпінням. Світлана мешкає у будинку, який знеструмлений уже кілька днів. Каже, вдома нині немає жодної можливості вести нормальний побут. Без електроенергії залишилися всі базові речі — від холодильника до плити. Тому люди змушені перебиватися найпростішим і планувати кожен день буквально по годинах.

"Тут так і проводимо все день телефон заряджаємо, а ось дома електроплита, холодильник, бойлер — все відключено, нічого не працює. Немає на чому приготувати їжу, тому перебиваємось чим можемо. Я вчора трохи взяла в "Таврії", добре що там були, хлібчик і до нього — поки нормально, справляємось", — розповідає мешканка знеструмленого будинку, Світлана.

Мешканка знеструмленого будинку, Світлана про ситуацію в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Пункт незламності для неї став місцем щоденної рутини. Світлана приходить сюди насамперед, щоб зарядити телефон — єдиний засіб зв’язку з рідними та джерело новин. Каже, іноді доводиться приходити дуже рано, щоб зайняти місце біля розетки.

"У мене тільки телефон, тому один раз на день приходжу заряджатися. Зараз він дуже повільно заряджається — години три, мабуть, точно треба. І сьогодні зранку прийшла, щоб першою зайняти місце, о пів на восьму. Але вже, не перша була", — додає жінка.

Вивіска одного з пунктів незламності. Фото: Новини.LIVE

Опалення в Одеських будинках

Мешканка, Любов, розповідає, що їхній будинок живе без світла вже четверту добу. Вода з’являлася з перебоями, а про опалення поки що не йдеться. Температура у квартирі опустилася до рівня, коли доводиться постійно ходити у теплому одязі.

"Четверта доба вже така, важка. Вода є — день не було, а потім вночі пішло. А світла вже чотири дні немає як і опалення. У нас у кімнаті 18 градусів, у кухні — 15, у ванній, мабуть, зараз 12 взагалі. Дуже холодно, одягаємося тепліше і так ходимо по дому", — каже Любов.

Мешканка знеструмленого будинку, Любов про температуру у квартирі. Фото: Новини.LIVE

У пунктах незламності збираються десятки людей одночасно. Хтось приходить лише зарядити телефон, хтось — працювати чи вчитися. Одесити приносять із собою подовжувачі, планшети, ноутбуки й термоси. Для багатьох це єдине місце, де можна відчути бодай якусь стабільність.

"Вчора було дуже багато людей тут. Я прийшла — якраз місце було, але подовжувачів дуже багато. Заряджаю телефон, планшет. Я люблю дивитися YouTube вдома, а зараз світла немає, то тільки так і розважаюся", — ділиться одеситка Світлана.

Мешканка знеструмленого будинку, Світлана про черги в пунктах незламності. Фото: Новини.LIVE

Як одесити готують їжу без електрики

Побут без електрики змушує одеситів повертатися до найпростіших рішень. Люди готують їжу на туристичних пальниках, їдять сухі продукти й намагаються економити тепло. Навіть чай чи кава стають маленькою перемогою над обставинами.

"Ну, діти купили мені таку, як горілку — пальник. І чай, і каву варимо на горілці. А їсти — в сухом’ятку, перебиваємось бутербродами", — розповідає Світлана.

Приготування їжі на газовій плиті. Фото: Новини.LIVE

Робота школі в Одесі

Попри складні умови, робота пунктів незламності в Одесі продовжується, зокрема й на базі навчальних закладів. Директорка ліцею №11 каже, що заклад нині працює очно, адже має генератори та укриття. Діти навчаються, коли немає повітряної тривоги, а під час небезпеки спускаються в безпечні приміщення.

"Зараз працюємо очно. Старші дітки — 5 і 9 класи — навчаються, світло є. Коли немає тривоги, також є генератори. Ми заводимо дітей в укриття — там є світло. Так що в нас все… ми всім забезпечені", — зазначає директорка ліцею №11.

Зарядні пристрої у пункті незламності. Фото: Новини.LIVE

Кількість відвідувачів пункту незламності при ліцеї зростає щодня. Сюди приходять і діти, і дорослі — з телефонами, планшетами, ноутбуками. За словами керівниці закладу, потік людей постійно змінюється, але загальна кількість відвідувачів за добу може сягати кількох сотень.

"Ми рахували: вчора до одинадцятої години було 45 людей, потім — до 50. Одні йдуть, інші приходять. За день, мабуть, десь 250 людей було. Дітей багато — їм потрібні гаджети. А ввечері вже більше приходять дорослі з ноутбуками, попрацювати, зарядитися", — каже директорка.

Чоловік сидить біля розетки. Фото: Новини.LIVE

Щоб пункт працював без перебоїв, персонал постійно координує процес. Хтось стежить за порядком, хтось допомагає з подовжувачами чи напоями. У таких умовах важливо не лише забезпечити електрику, а й створити відчуття підтримки.

"Ми всі разом тут, тому що коли багато людей, потрібно контролювати, щось регулювати. Комусь чай, кава, десь додати ще один подовжувач, щоб усім було добре", — підсумовує директорка ліцею №11.

Чай та печиво в одному з Одеських пунктів незламності. Фото: Новини.LIVE

Пункти незламності в Одесі вкотре доводять: навіть у найскладніші моменти місто тримається завдяки взаємній підтримці. Світло, тепло й заряджений телефон тут стають не просто зручністю, а символом стійкості й здатності вистояти разом.

