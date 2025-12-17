Восстановление электроснабжения в Одесской области после обстрелов

Специалист ремонтирует электросеть. Фото иллюстративное: ДТЭК

Одесская область пережила самую массированную атаку на энергосистему, из-за этого область и город остался без света. Энергетики круглосуточно работают над восстановлением. Однако повреждения настолько серьезные, что заживить всех жителей возможности нет.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Ситуация со светом

После массированных обстрелов в ночь на субботу 13 декабря, энергетики ДТЭК Одесские электросети восстановили питание для большинства семей. За минувшие сутки подключили еще более 250 тысяч домов. Специалисты работают без перерыва, используя всю доступную мощность, чтобы хотя бы частично обеспечить электричеством тех, кто еще остался без света. Из-за масштабных повреждений сети невозможно подключить всех сразу, поэтому восстановление происходит постепенно.

За последние четыре дня энергетики восстановили питание для почти 584 тысяч домов в Одесской области. Полностью подключена критическая инфраструктура. Сейчас без света остаются около 32 тысяч домов.

Глава ОГА призвал жителей после появления света включать приборы постепенно и ограничить использование энергоемкой техники. Он поблагодарил одесситов за терпение и выдержку, а энергетиков - за профессионализм.

Экстренные отключения света

В связи с критическим состоянием энергосистемы в регионе введены аварийные отключения электроэнергии. Пока невозможно вернуться к стандартным графикам. Абонентов, у которых электроснабжение уже восстановлено, призывают к экономному использованию электроэнергии.

Графики отключения света в Одессе

После завершения ремонта оборудования регион снова перейдет на стабилизационные отключения, которые будут применяться ко всем группам. Узнать, к какой группе относится ваш дом и когда ожидаются отключения электроэнергии, можно на официальном сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, в каких регионах самая худшая ситуация в энергосистеме. Также мы писали о том, как изменится стоимость тарифа на свет для одесситов в январе.