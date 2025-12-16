Аварийные отключения электроэнергии в Одесской области 17 декабря из-за ракетных ударов

Ночная улица в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В связи с регулярными масштабными ракетно-дроновыми атаками на энергетические объекты во многих регионах Украины внедряются стабилизационные графики для сохранения баланса в энергосистеме. Однако в Одесской области ситуация является более критической, поэтому на 17 декабря запланированы аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Аварийные отключения света

Из-за критической ситуации в энергосистеме Одесской области введены аварийные отключения электроэнергии. Во время таких непредвиденных отключений привычные графики, опубликованные на официальном сайте, могут не действовать, поэтому жителям советуют максимально экономить электроэнергию.

Графики отключения света в Одессе

В случае улучшения ситуации в Одесской области возобновят стабилизационные отключения электроэнергии, которые будут применяться ко всем группам. Узнать, к какой группе относится ваш дом и когда отключат свет, можно на официальном сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, поднимут ли стоимость газа для украинцев после войны. Также мы писали о том, каким будет тариф за свет для одесситов в январе 2026 года.