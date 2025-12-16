Аварийные отключения электроэнергии в Одесской области 17 декабря из-за ракетных ударов

Блэкаут в Одессе — будут ли завтра применены графики
В связи с регулярными масштабными ракетно-дроновыми атаками на энергетические объекты во многих регионах Украины внедряются стабилизационные графики для сохранения баланса в энергосистеме. Однако в Одесской области ситуация является более критической, поэтому на 17 декабря запланированы аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.
Аварийные отключения света
Из-за критической ситуации в энергосистеме Одесской области введены аварийные отключения электроэнергии. Во время таких непредвиденных отключений привычные графики, опубликованные на официальном сайте, могут не действовать, поэтому жителям советуют максимально экономить электроэнергию.
Графики отключения света в Одессе
В случае улучшения ситуации в Одесской области возобновят стабилизационные отключения электроэнергии, которые будут применяться ко всем группам. Узнать, к какой группе относится ваш дом и когда отключат свет, можно на официальном сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
