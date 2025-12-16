Аварійні відключення електроенергії в Одеській області 17 грудня через ракетні удари

Блекаут в Одесі — чи будуть завтра застососувати графіки
У зв’язку з регулярними масштабними ракетно-дроновими атаками на енергетичні об’єкти в багатьох регіонах України впроваджуються стабілізаційні графіки для збереження балансу в енергосистемі. Проте в Одеській області ситуація є більш критичною, тому на 17 грудня заплановані аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.
Аварійні відключення світла
Через критичну ситуацію в енергосистемі Одеської області запроваджено аварійні відключення електроенергії. Під час таких непередбачених вимкнень звичні графіки, опубліковані на офіційному сайті, можуть не діяти, тому мешканцям радять максимально заощаджувати електроенергію.
Графіки відключення світла в Одесі
У разі покращення ситуації в Одеській області відновлять стабілізаційні відключення електроенергії, які будуть застосовуватися до усіх груп. Дізнатися, до якої групи належить ваш будинок і коли відключать світло, можна на офіційному сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
