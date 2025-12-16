Аварійні відключення електроенергії в Одеській області 17 грудня через ракетні удари

Нічна вулиця в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У зв’язку з регулярними масштабними ракетно-дроновими атаками на енергетичні об’єкти в багатьох регіонах України впроваджуються стабілізаційні графіки для збереження балансу в енергосистемі. Проте в Одеській області ситуація є більш критичною, тому на 17 грудня заплановані аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Аварійні відключення світла

Через критичну ситуацію в енергосистемі Одеської області запроваджено аварійні відключення електроенергії. Під час таких непередбачених вимкнень звичні графіки, опубліковані на офіційному сайті, можуть не діяти, тому мешканцям радять максимально заощаджувати електроенергію.

Графіки відключення світла в Одесі

У разі покращення ситуації в Одеській області відновлять стабілізаційні відключення електроенергії, які будуть застосовуватися до усіх груп. Дізнатися, до якої групи належить ваш будинок і коли відключать світло, можна на офіційному сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

