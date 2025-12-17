Відновлення електропостачання в Одеській області після обстрілів

Фахівець ремонтує електромережу. Фото ілюстративне: ДТЕК

Одещина пережила наймасованішу атаку на енергосистему, через це область та місто залишився без світла. Енергетики цілодобово працюють над відновленням. Однак пошкодження настільки серйозні, що заживити усіх мешканців можливості немає.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Ситуація зі світлом

Після масованих обстрілів в ніч на суботу 13 грудня, енергетики ДТЕК Одеські електромережі відновили живлення для більшості родин. За минулу добу підключили ще понад 250 тисяч домівок. Фахівці працюють без перерви, використовуючи всю доступну потужність, щоб хоча б частково забезпечити електрикою ті, хто ще залишився без світла. Через масштабні пошкодження мережі неможливо підключити всіх одразу, тому відновлення відбувається поступово.

За останні чотири дні енергетики відновили живлення для майже 584 тисяч осель в Одеській області. Повністю підключена критична інфраструктура. Наразі без світла залишаються близько 32 тисяч домівок.

Очільник ОВА закликав мешканців після появи світла включати прилади поступово та обмежити використання енергоємної техніки. Він подякував одеситам за терпіння та витримку, а енергетикам — за професіоналізм.

Екстрені відключення світла

У зв’язку з критичним станом енергосистеми в регіоні введено аварійні відключення електроенергії. Поки що неможливо повернутися до стандартних графіків. Абонентів, у яких електропостачання вже відновлено, закликають до ощадливого використання електроенергії.

Графіки відключення світла в Одесі

Після завершення ремонту обладнання регіон знову перейде на стабілізаційні відключення, які будуть застосовуватися до всіх груп. Дізнатися, до якої групи належить ваш будинок і коли очікуються відключення електроенергії, можна на офіційному сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, в яких регіонах найгірша ситуація в енергосистемі. Також ми писали про те, як зміниться вартість тарифу на світло для одеситів у січні.